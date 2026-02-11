Brutalna objava rata Mađarskoj! Brisel hoće da sruši Orbana: Sprema se totalni haos

AKTUELNO

Premijer Mađarske Viktor Orban oštro je reagovao na jučerašnji tekst briselskog portala Politiko, u kojem se navodi da bi Ukrajina mogla da uđe u Evropsku uniju po principu "obrnutog proširenja".

"Zvanično glasilo briselske elite, Politiko, objavilo je najnoviji ratni plan Brisela i Kijeva - plan od pet tačaka predsednika Zelenskog. Odlučili su da Ukrajina bude primljena u Evropsku uniju već 2027. godine", naveo je Orban na platformi Iks (X).

On je dodao da takav plan predstavlja otvorenu objavu rata Mađarskoj.

"Oni zanemaruju odluku mađarskog naroda i odlučni su da uklone mađarsku vladu svim neophodnim sredstvima. Žele da Partija Tisa dođe na vlast, jer tada više ne bi bilo veta, ne bi bilo otpora i ne bi bilo ostajanja po strani njihovog sukoba", poručio je Orban.

Mađarski premijer pozvao je građane da na predstojećim izborima daju odgovor na, kako je naveo, pritiske iz Brisela.

"Ovog aprila, na biračkim mestima, Mađari moraju da ih zaustave. Fides je jedina snaga koja stoji između Mađarske i briselske vlasti i jedina garancija mađarskog suvereniteta", zaključio je Orban.

