ZA MNOGE JE OVO POSAO IZ SNOVA: 10 dana ležanja u krevetu plaća se 5.000 evra

Institut za svemirsku medicinu i fiziologiju (Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales - MEDES) u Tuluzu uskoro će sprovesti studiju simulacije bestežinskog stanja. Nagrada iznosi 5.000 evra za deset odabranih zdravih mladića koji će morati da ostanu prikovani za krevet deset dana, prenosi BFM TV.

Institut traži deset dobrovoljaca za novu studiju simulacije bestežinskog stanja, odnosno nulte gravitacije - kada telo nije podložno dejstvu gravitacije. Učesnici će morati da leže deset dana u blago nagnutom položaju, uz unos od svega 250 kalorija dnevno.

Eksperiment će biti sproveden sledećeg juna, sa ciljem ponovnog stvaranja uslova bestežinskog stanja u svemiru.



Učesnici će dobiti po 5.000 evra, ali moraju ispuniti precizne kriterijume: biti muškarci starosti između 20 i 40 godina, u savršenom zdravstvenom stanju i atletske građe.

"Biće sve dužih svemirskih misija, a pitanja metabolizma i ishrane postaju sve važnija", izjavila je Amandin Fabr, rukovodilac projekta i kliničkih istraživanja u MEDES-u.

Institut navodi da je već primio brojne prijave. Ervan, koga je intervjuisao BFM TV, želi ponovo da učestvuje, pošto je već bio deo sličnog eksperimenta 2023. godine. Tada je ostao prikovan za krevet 60 uzastopnih dana.

"Kada legnete u krevet, prva tri sata vaše telo se uopšte ne navikne. Malo izgubite orijentaciju. Ali posle toga shvatite da se vaše telo veoma brzo prilagođava", objasnio je bivši učesnik svemirske studije.

Za učešće u tom eksperimentu 2023. godine dobio je 18.000 evra.

Autor: S.M.