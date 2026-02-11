'MOLITE SE ZA MOJU BEBU' Ovo je mala Maja (12) koja je ranjena u pucnjavi u školi: Pogođena u glavu - Reči majke KIDAJU DUŠU

"Današnji dan počeo je kao i svaki drugi. Sada se, međutim, moja dvanaestogodišnja ćerka bori za život..." Ovim rečima započinje potresan post mama male Maje (12), koja je ranjena u glavu u pucnjavi u školi u Tambler Ridžu u Kanadi, u kojoj je ubijeno najmanje sedam ljudi.

Napad se dogodio u utorak, u 13.30 časova po lokalnom vremenu kada je napadač, za kojeg je policija šturo navela da je ženskog pola, upao u školu i krenuo da puca.

Po dolasku patrola u školi je zatečeno šest beživotnih tela, a jedna osoba preminula je na putu do bolnice. Nadležni su naveli da su u jednoj kući, koja se dovodi u vezu sa zločinom pronađena još dva tela, te da je osoba osumnjičena za napad pronađena bez znakova života, najverovatnije usled povreda koje je sama sebi nanela.

Identitet žrtava, kao i napadača, nisu otkrili.

U pucnjavi je ranjeno više od 25 osoba, od kojih su dve u teškom stanju, među kojima je i mala Maja, koja je hitno prebačena u bolnicu u Vankuveru.

Prema potresnoj objavi njene mame Sije, Maja je zadobila prostrelnu ranu glave i vrata.

"Pretpostavljam da je imala sreće. Saučešće ostalim porodicama tokom ove tragedije. Ovo čak ni ne deluje stvarno. Nikada nisam mislila da ću tražiti molitve... Ali, molim vas, molim vas, molite se za moju bebu", napisala je Sija na Fejsbuku uz Majinu fotografiju.

Njena prijateljica pokrenula je akciju prikupljanja novca, a u svega nekoliko sati prikupljeno je gotovo 9.000 dolara.

Autor: Iva Besarabić