Dečaci izbodeni u školi van životne opasnosti: Ovo su najnovije informacije o drami u Londonu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Dominic Lipinski ||

Dvojica dečaka starosti 12 i 13 godina, koji su izbodeni u srednjoj školi u severozapadnom delu Londona, nalaze se u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi, saopštila je danas britanska policija.

Policija je saopštila da su povrede napadnutih dečaka ozbiljne, ali da nisu opasne po život, kao i da se oni i dalje nalaze u bolnici u stabilnom stanju.

Napad se dogodio u utorak oko 12.40 časova u srednjoj školi u opštini Brent, a trinaestogodišnji dečak uhapšen je pod sumnjom za pokušaj ubistva, preneo je Skaj Njuz.

Osumnjičeni, kod koga je pronađeno oružje, priveden je nešto posle 18 časova, nakon potrage.

U istragu su uključeni i pripadnici jedinice za borbu protiv terorizma, dok je policija navela da napad za sada nije okarakterisan kao teroristički čin i da se razmatraju svi mogući motivi.

Direktor škole u pismu roditeljima ocenio je da je reč o "duboko traumatičnom događaju za celu školsku zajednicu", dok je britanska ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud napad opisala kao "šokantan".

Autor: Marija Radić

#London

#Zdravstveno stanje

#nove informacije

#ubadanje

#škola

