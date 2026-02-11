I NORVEŠKA SE TRESE ZBOG AFERE EPSTAJN: Parlament pokreće ekstremnu istragu o vezama sa pedofilom! Pod pritiskom i PRINCEZA!

Odluka norveškog parlamenta je usledila posle objavljivanja nove dokumentacije u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je otkrila dodatne Epstajnove veze sa političarima, članovima kraljevskih porodica i izuzetno bogatim pojedincima širom Evrope.

Norveški parlamentarni Odbor za nadzor jednoglasno je danas odlučio da pokrene eksternu istragu o vezama Ministarstva spoljnih poslova Norveške sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, dok su pod istragom policije i pritiskom javnosti i drugi norveški funkcioneri i javne ličnosti, uključujući i norvešku princezu.

"Ako je makar polovina onoga što smo saznali u poslednjih nekoliko nedelja tačna, onda je to strašno", izjavio je poslanik Laburističke partije Svere Mirli nakon sednice Odbora za nadzor i ustavna pitanja.

Norveška policija otvorila je istragu i protiv bivšeg premijera i ministra spoljnih poslova NorveškeTorbjorna Jaglanda kao i nekadašnjeg predsednika Komiteta za dodelu Nobelove nagrade za mir, zbog sumnje na tešku korupciju, preneo je Reuters.

Istovremeno, policija je saopštila da je zbog sličnih sumnji pod istragom i Mona Jul, koja je u nedelju podnela ostavku na funkciju ambasadorke Norveške u Jordanu i Iraku, dok je njen suprug, bivši ministar Terje Red-Larsen, osumnjičen je za saučesništvo.

Njihovi advokati naveli su da će svi sarađivati sa istražnim organima i da odbacuju optužbe kao neosnovane.

Dokumenta, između ostalog, pokazuju da su Jagland i Epstajnovi saradnici 2014. godine pravili detaljne planove za posetu Jaglanda, njegove supruge, dvoje dece i devojke njegovog sina Epstajnovoj rezidenciji u Palm Biču i na privatnom karipskom ostrvu.

Jagland, koji je tada bio generalni sekretar Saveta Evrope, negirao je da je ikada posetio Epstajnovo ostrvo.

Prema navodima Rojtersa, na osnovu mejlova iz 2018. godine vidi se da je Epstajn od Jaglanda tražio da mu organizuje sastanak sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, navodeći da ima savete za predsednika Rusije Vladimira Putina.

Dokumenta takođe ukazuju da su Mona Jul i Red-Larsen 2011. godine planirali posetu Epstajnovom privatnom ostrvu sa dvoje dece, iako nije jasno da li je do posete došlo, dok je u poruci iz 2017. godine, Red-Larsen Epstajna nazvao "izuzetno dobrim čovekom".

Norveška prestolonaslednica Mete-Marit prošle sedmice se izvinila kralju i kraljici zbog prijateljstva sa Epstajnom u periodu od 2011. do 2014. godine, iako je on već 2008. bio osuđen zbog traženja seksualnih usluga od maloletnice.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija u okviru poslednje najopsežnije serije materijala povezanih sa slučajem Epstajna.

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

Prema optužnici, žrtve su često bile maloletne devojke koje su mu pružale masaže.

Epstajn je pronađen obešen u svojoj ćeliji dok je čekao suđenje, a njegova smrt je zvanično okarakterisana kao samoubistvo.

