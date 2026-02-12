Preminula direktorka škole koju je upucao napadač koji je đake držao kao taoce: Dve učenice teško povređene

Direktorka škole koju je upucao napadač koji je držao školu pod opsadom na jugu Tajlanda preminula je u bolnici, saopštile su vlasti.

Sasipat Sinsamosorn i jednu učenicu upucao je osamnaestogodišnji mladić koji je ušao u školu u blizini grada Hat Jaj nešto pre 17.00 po lokalnom vremenu u sredu.

Sasipat je preminula od zadobijenih povreda pre zore u četvrtak, saopštila je lokalna policija. Učenica koja je upucana nalazi se u stabilnom stanju. Još jedna učenica, koja je tokom opsade skočila kroz prozor, takođe je i dalje u bolnici, navela je policija.

Napadač je uhapšen nakon dvočasovne opsade tokom koje je više učenika i nastavnika ostalo zarobljeno u zgradi škole "Phatong Prathan Keeriwat".

Motiv napada i dalje nije jasan, iako lokalni mediji navode da je osumnjičeni možda imao spor sa jednim nastavnikom u školi.

U objavi na Fejsbuku, škola je izrazila "najdublje saučešće" povodom smrti direktorke.

"Iako smo je izgubili, uspomene i dobrotu koje je ostavila zauvek će ostati u našim srcima", navodi se u objavi.

Nivo oružanog kriminala relativno je visok na Tajlandu, gde je posedovanje oružja, kako legalno tako i ilegalno, široko rasprostranjeno.

Zemlja je poslednjih godina zabeležila više smrtonosnih incidenata.

Prošle godine pet osoba je ubijeno u pucnjavi na pijaci hrane u Bangkoku.

Godine 2023. četrnaestogodišnji dečak ubio je dve osobe i ranio još pet u pucnjavi u luksuznom tržnom centru u centru Bangkoka.

Godinu dana ranije bivši policajac ubio je 36 ljudi, među kojima su većinom bila deca, u vrtiću na severoistoku Tajlanda, u jednom od najsmrtonosnijih masovnih ubistava u istoriji zemlje.

Autor: S.M.