AFERA EPSTAJN POGAĐA I PRINCA HARIJA: Nakon Kejt i Vilijama oglasila se i Megan Markl

Britanska kraljevska porodica ponovo se našla u centru skandala nakon što su objavljeni novi mejlovi razmenjeni između Sare Ferguson i Džefrija Epstajna

Ovoga puta u priču su direktno uvučene i njene ćerke, princeze Beatris i Judžini, jer dokumenta otkrivaju da su bile tema razgovora njihove majke sa pokojnim seksualnim prestupnikom, a postoje navodi da su ga čak i posećivale.

Princ Edvard, mlađi brat princa Endrua i kralja Čarlsa, prekinuo je ćutanje i pozvao javnost da se "ne zaborave žrtve", čime je kraljevska kuća ponovo dospela u samo središte afere.

Bivši kraljevski urednik Dankan Larkomb kaže za Mirror da se pominjanje njegovih rođaka Beatris (37) i Judžini (35) najviše pogađaju princa Harija, koji je sa njih dve imao veoma blizak odnos.

- On je očajan zbog svojih sestara, u to nema sumnje - kaže Larkomb.

- Beatris i Judžini su među retkim članovima porodice koji su ostali u kontaktu s njim i nisu ga isključili iz svojih društvenih krugova, tako da on veoma dobro zna kroz šta one sada prolaze.

Prema njegovim rečima, Hari će verovatno poželeti da im se javi i pruži podršku, jer su upravo one bile uz njega kada su mu drugi okrenuli leđa.

- Voleo bih da verujem da će Hari uzvratiti istom merom - dodaje stručnjak.

Ipak, kako seafera oko Epstajnovih zločina ne smiruje, raste i strah od navlačenja loše reputacije i za ostatak porodice. To se posebno odnosi na Megan Markl, koja je na ključnoj prekretnici u izgradnji svog poslovnog brenda.

- Nema sumnje da kraljevska porodica prolazi kroz jednu od najvećih kriza od smrti princeze Dajane - kaže on. - Megan je svesna koliko je Hari potresen i koliko je ovo težak trenutak za njegove najbliže.

Ipak, dodaje da će vojvotkinja od Saseksa verovatno biti zadovoljna što je njen suprug ostao po strani.

- Plaši se krivice po asocijaciji. Siguran sam da mu govori: ‘Spusti glavu, ne mešaj se, porodica je u krizi – ne uvlači nas u to’.

Pritisak na Megan raste

Meganin Netfliks šou o životnom stilu "S ljubavlju, Megan" nije ispunio očekivanja u drugoj sezoni, a platforma je navodno odustala od snimanja nastavka.

Ni njen brend "As Ever" nije prošao bez problema, greška na sajtu nedavno je otkrila podatke o velikim zalihama neprodate robe, uključujući oko 200.000 tegli džema, 90.000 sveća i 80.000 limenki jestivih cvetnih mrvica, što je podstaklo spekulacije o slaboj prodaji.

Ipak, američki magazin People ublažio je te tvrdnje, pozivajući se na izvor blizak kompaniji koji je rekao da problem "ukazuje na posao koji ne samo da je uspešan, već doslovno leti sa polica".

Kako god bilo, Larkomb smatra da će Megan sada posebno voditi računa da njen imidž ostane besprekoran i što dalje od Epstajnove afere.

- Bilo je vreme kada je Megan samo trebalo da se poveže s kraljevskim brendom - kaže on. - Ali sada, naročito za nju, možda nije trenutak da ističe koliko je bliska sa porodicom.

Šta otkrivaju novi mejlovi?

Prepiska između bivše vojvotkinje od Jorka i Epstajna, koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019, objavljena je u okviru nove ture takozvanih "Epstajnovih dosijea". Važno je naglasiti da samo pominjanje u dokumentima ne znači bilo kakvu krivicu.

U jednoj poruci Sara je Epstajna nazvala "bratom kakvog sam oduvek želela", a u drugoj mu se obratila rečima "moj dragi, spektakularni i posebni prijatelju Džefri" i "legendo".

U mejlovima iz jula 2009, svega nekoliko dana nakon što je Epstajn pušten iz zatvora zbog podvođenja maloletnica, Sara je navodno potvrdila dogovor za ručak na kojem bi bile i njene ćerke. Godinu dana kasnije, Epstajn je pitao postoji li šansa da "njene ćerke pozdrave" jednu osobu tokom boravka u Londonu. Sara je odgovorila:

- Beatris je u Londonu sa ocem, a Judžini je otputovala sa zgodnim dečkom.

Iako su Beatris i Judžini potpuno nevine i "morale su da gledaju kako se njihovi roditelji razapinju zbog sopstvenih postupaka", Larkomb smatra da će im biti izuzetno teško da se distanciraju od posledica.

- Epstajnova mreža bila je ogromna, a činjenica da su dve jorkške princeze uvučene u sve ovo je šokantna. Sigurno su užasnute - zaključuje on. - Pred njima je veoma težak izbor kako da se dalje postave.

Autor: S.M.