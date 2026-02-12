Putin lansirao Orešnik?! Ceo Kijev beži u skloništa, alarm odzvanja gradom: Svi gledaju u nebo i strahuju od najgoreg

Pojačana aktivnost na ruskom raketnom poligonu Kapustin Jar izazvala je u četvrtak ozbiljnu uzbunu u Ukrajini, nakon što su monitoring kanali upozorili na mogući lansman balističke rakete „Orešnik“, što je dovelo do proglašenja vazdušne opasnosti u Kijevu.

U 12.23 časova po lokalnom vremenu proglašena je vazdušna uzbuna u glavnom gradu Ukrajine. Kako je saopštila Kijevska gradska vojna administracija, razlog je bila „pretnja upotrebe balističkog oružja“, prenosi Kijev post.

Samo nekoliko minuta kasnije, u 12.26, poznati ukrajinski monitoring kanal „Nikolaevski Vanek“ potvrdio je da postoji mogućnost lansiranja rakete „Orešnik“ sa poligona Kapustin Jar. Zbog ozbiljnosti upozorenja, zaposleni u redakciji Kijev posta napustili su zgradu i potražili sklonište.

U 12.27 časova, Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo je na potencijalno lansiranje interkontinentalne balističke rakete iz Astrahanske oblasti. Ukrajinski Telegram kanali su tvrdili da bi projektil mogao da stigne do cilja za svega 10 do 15 minuta, dok su kasnije objave sugerisale da je lansiranje već izvršeno.

„Verovatno je izvršeno lansiranje balističke rakete srednjeg dometa“, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo u 12.34, uz napomenu da se ovakav tip projektila detektuje tek u završnoj fazi leta, prilikom prilaska cilju.

Ispostavilo se da je reč o testiranju – uzbuna ukinuta

Nedugo zatim, monitoring kanali su objavili da je na poligonu Kapustin Jar najverovatnije u toku testiranje, a ne borbeno lansiranje. Prema tim informacijama, nijedna raketa nije ušla u vazdušni prostor Ukrajine.

U 12.46 časova Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine saopštilo je da je „pretnja od interkontinentalnih balističkih raketa iz Rusije otklonjena“, nakon čega je vazdušna uzbuna u Kijevu ukinuta.

Ipak, monitoring izvori upozorili su da, prema preliminarnim podacima, postoji mogućnost ponovnih uzbuna povezanih sa sistemom „Orešnik“ sa Kapustin Jara sve do 19. februara.

Šta je raketa „Orešnik“ i zašto izaziva strah

Balistička raketa „Orešnik“ prvi put je upotrebljena 21. novembra 2024. godine u napadu na Dnjepar, ali tada bez eksplozivnog punjenja u bojevim glavama. Drugo lansiranje, u januaru 2026, prema navodima, pogodilo je oblast u blizini Lavova, takođe bez bojevih glava.

Reč je o balističkoj raketi srednjeg dometa, sposobnoj za nošenje nuklearnog naoružanja, sa procenjenim dometom od 3.000 do 5.500 kilometara. Naziv je dobila po ruskoj reči za lesku, a prema tvrdnjama ruskih vojnih zvaničnika, sposobna je da pogodi ciljeve širom Evrope.

Krajem 2025. godine beloruski lider Aleksandar Lukašenko izjavio je da su sistemi „Orešnik“ raspoređeni na teritoriji Belorusije, nakon čega je iz Moskve saopšteno da je raketni sistem uveden u borbenu dežurnu upotrebu. Ruski predsednik Vladimir Putin naveo je da raketa nosi „desetine samonavođenih bojevih glava“ i da je namenjena za uništavanje duboko ukopanih i snažno zaštićenih ciljeva.

Iako Rusija tvrdi da „Orešnik“ dostiže brzinu od oko 10 maha i da je praktično nemoguće presresti ga, vojni analitičari ističu da bojeve glave, iako hipersonične po brzini, ne manevrišu kao savremeno hipersonično oružje, već se pri ulasku u atmosferu ponašaju slično klasičnim balističkim projektilima, što ih čini teorijski lakšim za praćenje.

Upravo zbog toga svaka aktivnost na poligonu Kapustin Jar automatski podiže nivo uzbune u Ukrajini i širom regiona, jer čak i testiranja mogu da se pogrešno protumače kao realna pretnja.

Autor: S.M.