MELANIJA TRAMP USPEŠNO POSREDOVALA KOD PUTINA: Šestoro ukrajinske i ruske dece vraća se svojim porodicama

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP ||

Jedno dete bi se vratilo u Rusiju, a petoro dece bi se ponovo spojilo sa svojim porodicama u Ukrajini,

Još šestoro ruske i ukrajinske dece biće vraćeno svojim porodicama, saopšteno je danas iz Vašingtona i Moskve, a zasluge za to pripisane su naporima prve dame Sjedinjenih Američkih Država Melanije Tramp koja je posredovala kod ruskog predsednika Vladimira Putina, preneo je danas Rojters.

Jedno dete bi se vratilo u Rusiju, a petoro dece bi se ponovo spojilo sa svojim porodicama u Ukrajini, navela je ruska komesarka za prava deteta, Marija Ljvova-Belova u objavi na kanalu Telegram.

Prva dama SAD je u avgustu prošle godine pisala ruskom predsedniku Vladimiru Putinuo teškoj situaciji ukrajinske dece koja su zbog rata odvojena od porodica, podsetila je agencija.

Bela kuća je, u posebnom saopštenju, navela da se razgovori sa obema zemljama nastavljaju, napominjući da je to treći put da je prva dama posredovala u takvoj repatrijaciji.

Ljvova-Belova je zahvalila Melaniji Tramp na "nepokolebljivoj posvećenosti i aktivnom učešću u ponovnom spajanju dece sa njihovim porodicama".

Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu hiljada dece, što Moskva negira.

