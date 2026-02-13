Nestala na 20 dana, deca i muž prošli agoniju: Pojavila se sva modra, a onda je otkrivena njena jeziva istina

Šokantni preokret u slučaju Šeri Papini promenio je sve, a istina je isplivala godinama kasnije.

Prošlo je više od devet godina otkako je Šeri Papini tvrdila da je oteta dok je trčala jutarnju rutu u svom komšiluku u Redingu, Kalifornija.

U novembru 2016. godine, njen suprug Kit Papini vratio se s posla i shvatio da mu je žena nestala. Automobil je bio parkiran u dvorištu, a njihovo dvoje male dece nije bilo preuzeto iz vrtića. Kitu je odmah bilo jasno da nešto nije u redu, pa je pozvao policiju i započeta je velika potraga za nestalom "super mamom".

Tokom naredna 22 dana, slučaj je zaokupio pažnju cele zemlje. Porodica, prijatelji i istražitelji pokušavali su da pronađu bilo kakav trag. A onda se, na Dan zahvalnosti, Šeri iznenada pojavila pored seoskog puta, oko 240 kilometara od mesta nestanka. Bila je iscrpljena, pretučena, sa modricama i lancem vezanim oko struka.

Priča o otmici i sumnje

Nakon njenog povratka kući, istraga se usmerila na potragu za dve žene koje je Šeri optužila da su je otele uz pretnju pištoljem. Međutim, tokom narednih šest godina niko nije uhapšen jer se ispostavilo da je cela priča bila izmišljena. Godine 2022. Šeri je uhapšena zbog davanja lažnih izjava federalnim organima i prevare putem pošte. Nedugo zatim, Kit je podneo zahtev za razvod i starateljstvo nad decom.

Osuđena je na 18 meseci zatvora, dok je Kit pokušavao da obnovi život i ispriča svoju stranu priče u dokumentarnoj seriji "Savršena žena: Misteriozni nestanak Šeri Papini", koja je emitovana početkom 2025. godine. U međuvremenu, Šeri je promenila verziju događaja i pojavila se u četvorodelnoj seriji "Šeri Papini: Uhvaćena u laži". Sada tvrdi da je izmislila priču o maskiranim ženama kako bi prikrila aferu sa bivšim dečkom Džejmsom Rejesom.

Ko su Kit i Šeri Papini?

Pre nestanka, živeli su mirnim porodičnim životom u blizini Redinga. Poznavali su se još iz srednje škole, ponovo su stupili u kontakt 2006, a venčali se tri godine kasnije. Dobili su sina Tajlera i ćerku Vajlet. Kit je radio kao audio-vizuelni tehničar u kompaniji Best Baj, dok je Šeri ranije bila zaposlena kao menadžer naloga u kompaniji Ej-Ti-End-Ti. Nakon otkaza, posvetila se porodici kao domaćica. Kit ju je ranije opisivao kao "super mamu", govoreći da je brinula o svemu - od obroka do dnevnih aktivnosti dece.

Dan kada je nestala

Drugog novembra 2016. sve je delovalo uobičajeno. Kit je oko sedam ujutru otišao na posao. Šeri je kasnije ostavila decu u vrtiću i poslala mu poruku oko 10.47, pitajući da li dolazi kući na ručak. Komšije su je poslednji put videle oko 11 sati dok je trčala ulicom. Kada se Kit vratio kući, dece nije bilo, a Šeri nije odgovarala. Putem ajfona locirao je njen telefon u blizini poštanskog sandučeta, oko kilometar od kuće. Tamo je pronašao telefon i slušalice sa upletenim pramenovima plave kose. Pozvao je hitne službe i započela je intenzivna potraga.

Dramatičan povratak

Rano ujutru 24. novembra 2016, žena je primetila Šeri pored puta blizu Sakramenta i pozvala policiju. Bila je vezana i u lošem stanju. Kada je policajac obavestio Kita da je pronađena, prvi put posle 22 dana čuo je njen glas. Prevezena je u bolnicu. Izgubila je oko 15 odsto telesne težine, kosa joj je bila odsečena, a telo prekriveno povredama.

Otkrivanje prevare

Istraga je godinama trajala. Ključni dokaz bio je DNK pronađen na njenoj odeći, koji nije pripadao ženi. Tek 2019. godine, šerifova kancelarija okruga Šasta u saradnji sa FBI-jem otkrila je da DNK vodi do rođaka bivšeg dečka - Džejmsa Rejesa.

U junu 2020. uzet je njegov uzorak i poklopio se sa tragovima. Rejes je priznao da je pomogao Šeri da "pobegne", jer mu je tvrdila da je Kit zlostavlja. Boravila je u njegovom stanu u Kosta Mesi u Kaliforniji. Prema njegovim rečima, sama je sebi nanosila povrede i namerno mršavila. Pred Dan zahvalnosti rekla je da želi kući, pa ju je odvezao na sever Kalifornije i ostavio blizu mesta gde je pronađena.

Hapšenje i razvod

Trećeg marta 2022. Šeri je uhapšena. Priznala je krivicu za lažne izjave i prevaru, te pristala da vrati više od 300.000 dolara nadoknade koju je primila od državnih institucija. Kit je izjavio da je bio šokiran i da više ne želi da ona bude u blizini njihove dece. U aprilu 2022. podneo je zahtev za razvod i dobio privremeno, a kasnije i puno starateljstvo. Brak je zvanično okončan u maju 2023. godine.

Gde je Kit danas?

Kit danas ima puno starateljstvo nad decom, dok Šeri ima nadgledane mesečne posete. Izjavio je da su on i deca prošli kroz tešku traumu, ali da se trudi da im obezbedi stabilan i srećan život. Deca napreduju u školi i bave se sportom i plesom. Ipak, kako kaže, posledice cele afere će zauvek ostati deo njihovog života. Na pitanje o motivima bivše supruge, Kit je priznao da je prihvatio da možda nikada neće saznati pravu istinu.

Autor: S.M.