Iz Pariza uskoro stiže novi superkompjuter: Koristićemo AI na srpskom jezičkom modelu

U Srbiju uskoro stiže novi superkompjuter iz Pariza, što će otvoriti prostor za ubrzani razvoj srpskog jezičkog modela (LLM).

To je potvrda nastavka snažne saradnje sa Francuskom u oblasti digitalizacije i novih tehnologija, a dolazak jednog od najmoćnijih superkompjutera na evropskom kontinentu omogućiće naš AI suverenitet, poručio je iz Pariza Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

- Naš cilj je da veštačku inteligenciju ne koristimo samo kroz čet-botove, već pre svega za modernizaciju državne uprave i digitalizaciju privrede, kako bi njene prednosti postale deo svakodnevnog života građana i poslovne zajednice - rekao je predsednik PKS tokom radne posete Francuskoj gde je razgovarao sa menadžmentom kompanije Eviden, odnosno Bull, koja je zadužena za isporuku superkompjutera.

Srpski jezički model

Delegacija PKS u Parizu održala je sastanke i sa drugim drugim partnerima kako bi se što pre realizovao projekat srpskog jezičkog modela i omogućilo da država i privreda na pravi način iskoriste prednosti veštačke inteligencije.

Čadež ističe da danas samo mali broj evropskih zemalja ima infrastrukturu koja omogućava razvoj sopstvenih velikih jezičkih modela i suverenih AI rešenja.

- Saradnja Srbije i Francuske omogućila je da budemo među tim zemljama - naglasio je Čadež.

Realizacijom ovog projekta Srbija će dobiti snažan alat za unapređenje efikasnosti državne uprave, razvoj inovativnih usluga za građane i privredu, kao i za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija na evropskom i globalnom tržištu.

Predsednik PKS podseća na višegodišnju saradnju Srbije i Francuske u oblasti digitalne transformacije.

- Upravo kroz tu saradnju u Srbiju je stigao prvi superkompjuter 2021. godine, koji je tada bio drugi u Evropi optimizovan za veštačku inteligenciju. Danas, sa novom generacijom superkompjutera opremljenog najnovijim čipovima, Srbija dodatno jača svoju tehnološku infrastrukturu - ocenio je Čadež.

