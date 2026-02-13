AKTUELNO

Svet

UMRLA 'CARICA NUTELE' Preminula milijarderka i naslednica imperije Ferero (FOTO)

Izvor: Kurir.rs/The Sun, Foto: Pixabay.com ||

Milijarderka i naslednica imperije Ferero, prozvana "caricom Nutele", preminula je u 87. godini.

Marija Franka Ferero, supruga pokojnog Mikelea Ferera, preminula je u svom domu u gradu Alba, u provinciji Kuneo, na severu Italije, u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Bila je predsednica Ferero grupe, kompanije poznate po brendovima kao što su Nutela, Kinder, Ferero roše i Tik Tak.

Vest o njenoj smrti odjeknula je širom malog severnog grada, doma fabrike Ferero i mesta koje se smatra rodnim mestom čuvenog čokoladnog namaza.

Autor: Marija Radić

#Marija Franka Ferero

#Smrt

#Tragedija

#carica nutele

POVEZANE VESTI

Extra

Umrla čuvena glumica: Klaudija Kardinale preminula okružena decom

Showbiz

TUGA! Umrla slavna glumica, svi će je pamtiti po OVIM ulogama

Politika

UMRLA SLOBODANKA GRUDEN: Preminula prva žena gradonačelnik Beograda

Showbiz

Preminula legendarna glumica! Obožavali smo je u seriji M*A*S*H*

Domaći

PREMINULA ČUVENA GLUMICA Sandra umrla u 90. godini

Domaći

TUGA DO NEBA: Preminula zvezda filma SAM U KUĆI