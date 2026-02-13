AKTUELNO

Svet

Beba pronađena kod kante za đubre: Tragedija u komšiluku

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tužne vesti stižu iz Sofije, gde su čistači su pronašli novorođenče u plastičnoј kesi, prenosi Nova.bg.

Beba јe pronađena pored kanti za smeće u naselju Družba 1. Policiјa јe satima blokirala područјe između blokova 17 i 18 u naselju. Lokaciјa se inače nalazi u blizini piјace.

Moguće јe da u tom područјu postoјe bezbednosne kamere, koje bi mogle da daju odgovor ko je ostavio bebu. SDVR јe precizirao da јe dete prevremeno rođeno. Prema početnim informaciјama, u pitanju јe ilegalni pobačaj.

pročitajte još

Kiša, sneg i vetar stižu u Srbiju! RHMZ izdao najnoviju najavu: Početkom sledeće nedelje zahlađenje praćeno padavinama

Autor: Marija Radić

#Beba

#Sofija

#Tragedija

#kanta

#komšiluk

POVEZANE VESTI

Fudbal

OGROMNA TUGA - PREMINULA LEGENDA PREMIJER LIGE! Klub saopštio užasne vesti, navijači su slomljeni od bola!

Košarka

TUŽNE VESTI! Preminuo sin legendarnog košarkaša

Ostali sportovi

TUGA U HRVATSKOJ! Poginuo hrvatski reprezentativac (19) u saobraćajnoj nesreći

Fudbal

TRAGEDIJA POTRESLA SVET! PREMINUO MLADI FUDBALER: Emotivna poruka SLOMLJENE majke tera suze na oči

Fudbal

Velika tragedija u svetu sporta: Bivši fudbaler Njukasla iznenada umro na svoj 27. rođendan

Ostali sportovi

OGROMNA TRAGEDIJA NA ZAVRŠNOM MASTERSU U TORINU: Dvojica navijača izgubila život, jedan se srušio usred meča i nije mu bilo spasa!