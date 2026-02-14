HOROR U NEMAČKOJ! Ćerka majku godinama krila u podrumu, JEZIVA ISTINA SLUČAJNO OTKRIVENA: Nesrećna žena pronađena u MUMIFICIRANOM STANJU

Malo mesto Ruhmannsfelden u Nemačkoj potresla je jeziva priča koja je godinama prolazila neprimećeno. U kući obrasloj bršljanom, sa napuklom fasadom, policija je početkom februara pronašla mumificirano telo žene rođene 1922. godine. Sumnja se da je njena ćerka (82) nakon smrti nastavila da prima majčinu penziju.

Ono što dodatno šokira jeste činjenica da su komšije vlasnicu kuće poslednji put videle pre gotovo deset godina. Prema navodima istražitelja, telo je pronađeno u podrumu kuće i bilo je u poodmakloj fazi raspadanja, što je onemogućilo precizno utvrđivanje datuma i uzroka smrti. Tužilaštvo je saopštilo da za sada nema indicija da je u pitanju nasilna smrt.

Telo u podrumu, bez odgovora o uzroku smrti

Sumnje su se pojavile tek kada su meštani, nakon dugogodišnjeg odsustva vlasnice, počeli da veruju da ona možda više nije živa. Tek tada je usledila policijska provera i potvrda najgorih pretpostavki.

Slučaj, međutim, dobija novu dimenziju. Istražitelji sada proveravaju finansijski aspekt i sumnju da je ćerka godinama nastavila da prima majčinu penziju nakon njene smrti.

Prema pisanju nemačkog tabloida Bild, ćerka je sve to vreme živela u kući, ali je bila povučena i retko je komunicirala sa komšijama. Jedna meštanka navela je da joj je povremeno donosila hranu, ali nikada nije smela da uđe u kuću - namirnice su ostavljane ispred vrata.

U međuvremenu, ćerka je smeštena u specijalizovanu medicinsku ustanovu.

Sumnja na dugogodišnju prevaru države

Bavarske vlasti sada slučaj vode kao moguću dugogodišnju zloupotrebu državnih davanja. Ukoliko se potvrdi da je penzija primana bez zakonskog osnova, reč je o višegodišnjem finansijskom prekršaju sa ozbiljnim pravnim posledicama. Iako nema dokaza o nasilju, misterija oko tačnog vremena smrti i načina na koji je telo godinama ostalo neotkriveno i dalje izaziva nelagodu u ovom tihom bavarskom mestu.

Autor: A.A.