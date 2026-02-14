Dečak (2) koji je primio oštećeno srce skinut sa liste za transplantaciju - roditelji besne od bola, a sad se oglasila i bolnica

Dečak koji je u Napulju primio srce oštećeno neadekvatnim hlađenjem tokom transporta više nije kandidat za novu transplantaciju, navodi se u mišljenju rimske bolnice Bambino Gesu, zatraženom na inicijativu porodice. Vest je javno saopštio advokat porodice Frančesko Petruzi, a informacija je izazvala emotivnu reakciju tokom televizijskog uključenja uživo.

Prema njegovim rečima, najveća pedijatrijska bolnica i istraživački centar u Evropi ocenila je da dete „više nije transplantabilno“. Sa druge strane, lekari iz napuljske bolnice Monaldi osporavaju takav zaključak i tvrde da je dečak i dalje operabilan, zbog čega ostaje na listi čekanja za novo srce.

Advokat je naveo da je zdravstvena administracija porodicu obavestila o stavu rimske bolnice, ali da se operativni tim iz Napulja tome protivi. Kako je istakao, ukoliko dođe do nove operacije, zahvat bi obavio isti hirurg koji je izvršio i prvu transplantaciju.

Tokom gostovanja u emisiji „Mi manda Raitre“, voditelj Federiko Rufo nije krio emocije nakon iznošenja ovih informacija, pa je program nakratko prekinut.

Podsetimo, u ovom slučaju pod istragom je šest osoba iz tima kardiohirurga koji su izvršili transplantaciju dvogodišnjem dečaku sa teškim srčanim oboljenjem. Organ je, prema navodima istrage, tokom transporta bio hlađen suvim ledom umesto standardnim metodama, što je dovelo do oštećenja. Srce nakon implantacije nije proradilo.

Tužilaštvo sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdilo gde je došlo do propusta u proceduri i lancu odgovornosti. Naložena je zaplena kutije u kojoj je organ transportovan, kao i dve odvojene inspekcije – jednu je najavio predsednik regiona Kampanija, Roberto Fiko, a drugu ministar zdravlja Oracio Šiljači.

Ministar je prethodno izjavio da je dete „prvo na listi“ za novu transplantaciju, ali najnoviji stav bolnice Bambino Gesù otvara ozbiljna pitanja o daljem toku lečenja.

Autor: D.Bošković