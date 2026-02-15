ZELENSKI ODBIO TRAMPOVU PONUDU! Traži zaštitu na POLA VEKA

Volodimir Zelenski otkrio je da su Sjedinjene Američke Države ponudile Ukrajina bezbednosne garancije u trajanju od 15 godina, ali da Kijev smatra da je to nedovoljno i traži najmanje duplo duži period, pa čak i do 50 godina. Ovu poruku poslao je tokom Minhenska bezbednosna konferencija, gde se vode ključni razgovori o budućnosti regiona.

Ukrajinski predsednik istakao je da su pregovori sa američkim zvaničnicima intenzivirani i da je Kijev jasno poručio da su dugoročne garancije ključne, posebno zbog stabilnosti i poverenja investitora.

– Veoma smo blizu dogovora. Na sastanku sa američkim senatorima naglasili smo da garancije moraju trajati dovoljno dugo kako bi bile snažne i pouzdane, jer investitori traže sigurnost koja prevazilazi pet ili deset godina – rekao je Zelenski, prenosi UNIAN.

Prema njegovim rečima, američka strana zasad nudi garancije na 15 godina, ali Ukrajina smatra da taj period mora biti produžen za najmanje još dve decenije.

– Naš jasan stav je da bezbednosne garancije treba da traju između 30 i 50 godina. Konačna odluka sada zavisi od američke administracije i Kongres Sjedinjenih Američkih Država – poručio je Zelenski.

On je istovremeno optužio ruskog lidera Vladimir Putin da nema interes za mirno rešenje sukoba.

– Ukrajina čini sve da zaustavi rat i obezbedi stabilnost, ali Putin, po svemu sudeći, razmišlja isključivo o nastavku sukoba i novim teritorijalnim osvajanjima – rekao je Zelenski.

Ove izjave dolaze u trenutku kada Zapad razmatra dugoročnu strategiju za bezbednost Ukrajine, dok svet pažljivo prati hoće li Vašington pristati na istorijski dug sporazum koji bi mogao da oblikuje bezbednosnu arhitekturu Evrope decenijama unapred.

Autor: D.Bošković