DEČAK (11) POGINUO NA SANKANJU! Muškarac ga vukao kombijem, pa izgubio kontrolu! NIJE MU BILO POMOĆI

Dečak (11) poginuo je u nesreći sa sankama u malom selu Kuhelmis u južnom delu okruga Rostok, Nemačka.

Naime, kako navode tamošnji mediji, vozač je vukao dete na domaćim plastičnim sankama svojim automobilom kada je dečak udario u gomilu drva i poginuo.

Tridesetsedmogodišnji poznanik dečaka vukao je sanke svojim automobilom.

- Pored jedanaestogodišnjeg dečaka, još dvoje dece je bilo na sankama kada se nesreća dogodila - rekao je portparol policije za BILD. Dvoje druge dece (11 i 13 godina) zadobilo je lakše povrede.

Vozač je, kako se izveštava, izgubio kontrolu nad svojim srebrnim Mercedesovim kombijem, zbog čega su se domaće plastične sanke, koje su bile pričvršćene za kuku za vuču užetom, velikom brzinom sudarile direktno u gomilu balvana.

Prema medijima, jedanaestogodišnji dečak je poginuo na licu mesta. Čak ni posade dva spasilačka helikoptera, koje su pozvane zajedno sa ekipom hitne pomoći, nisu uspele da ga spasu.

Put između Zegrubea i Alte Fersteraja bio je potpuno zatvoren nekoliko sati zbog operacije spasavanja.

Vozač, koji nije u srodstvu ni sa jednim od dece, sada je pod istragom zbog ubistva iz nehata i telesnih povreda.

Autor: S.M.