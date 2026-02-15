'Parališe mišiće i srce, ljudi umiru za 10 minuta' Evo kako deluje otrov koji je ubio Navaljnog?

Rusija je dugo optuživana da koristi egzotične otrove za ubijanje svojih protivnika - bilo da je to nervni agens Novičok ili radioaktivni izotopi plutonijuma. Da li je Alekseja Navaljnog ubio toksin otrovne žabe?

"Mogu da zamislim da su ove vrste otrove interesantne Rusiji jer ih je veoma teško otkriti", rekao je dr Erik Fransen, doktor kliničke toksikologije i farmakologije na Odeljenju za kliničku farmaciju, bolnice Onze Live Vrouve Gastuis u Holandiji.

"Zato što ih u bolnicama nećemo otkriti rutinskim toksikološkim pregledom. Dakle, možda je ovo način da se prikriju intoksikacije", dodao je on.

Velika Britanija i njeni saveznici tvrde da je toksin dobijen iz ekvadorske streličaste žabe. Oni se proizvode prirodno kako bi se odbili predatori.

Sky news saznaje da je verovatno da je toksin proizveden u laboratoriji, a ne da je uzet iz žaba. Kod ljudi efekti su smrtonosni.

"Ne znamo puno o ovim toksinima kod ljudi jer ne možete da eksperimentišete, naravno, sa ovom vrstom otrova u stvarnom životu, već samo na životinjama. Ali bilo je izveštaja da ljudi mogu umreti nakon 10 do 20 minuta od unosa ovoga kada imaju određenu količinu ovih toksina", dodao je dr Fransen.

On je istakao da se ovo može postići gutanjem ili injekcijom u krvotok.

"Pretpostavljam da onda ima direktan efekat na mišiće i srce. I parališe mišiće, takođe i vaše respiratorne mišiće. A onda vam je veoma nizak nivo kiseonika u krvi. A takođe, zbog srčane insuficijencije, vaš mozak više ne prima kiseonik i to može izazvati smrt. Mučnina i povraćanje su neželjeni efekti ovih vrsta toksina", objasnio je on.

Opis dr Fransena se poklapa sa fotografijama zatvorske ćelije u kojoj je pozlilo ruskom opozicionom lideru, a koje je objavila Navaljnijeva fondacija: povraćanje je jasno vidljivo.

Navaljni je bio politički disident koji je izazivao Putina. Preživeo je trovanje nervnim agensom novičok. Kada se vratio u Rusiju 2021. godine, uhapšen je i osuđen po optužbama za koje je tvrdio da su izmišljene.

U decembru 2023. godine Navaljni je prebačen iz zatvora izvan Moskve u kaznenu koloniju na dalekom severu Rusije, u Harpu: koloniju "Polarni vuk", poznatu po svojim brutalnim uslovima, koja može da primi oko 1.000 zatvorenika.

Uprkos ovim uslovima, činilo se da je Navaljni dobrog zdravlja i duha, kada se pojavio na sudu 15. februara 2025. godine, pre smrti.

Navaljni je umro sledećeg dana.

Prvobitno rusko objašnjenje bilo je da je izgubio svest nakon šetnje. Njegovo telo je vraćeno porodici tek osam dana nakon smrti. A zvanična državna obdukcija je zaključila da je zvanični uzrok smrti visok krvni pritisak izazvan hroničnim abnormalnim srčanim ritmom.

U septembru prošle godine, njegova udovica, Julija Navaljni, napravila je dramatično otkriće.

"U februaru 2024. godine uspeli smo da dobijemo uzorke Aleksejevog biološkog materijala i bezbedno ih prokrijumčarimo u inostranstvo.

Laboratorije u najmanje dve zemlje su ispitivale ove uzorke nezavisno jedna od druge i ove laboratorije u dve različite zemlje došle su do istog zaključka da je Aleksej ubijen, tačnije da je otrovan", objavila je na mrežama.

Dr Fransen je rekao da je ovakva vrsta testiranja izvodljiva.

"Normalno, kada ljudi umru, mogu se izvršiti obdukcije, a zatim se telo ohladi jer ne želite da se toksini razgrade u ljudskom telu nakon smrti (kako bi se) otkrili. Dakle, moguće je izmeriti nivoe toksina u tkivu. To mogu biti pluća, to može biti srce, to može biti krv i urin. Ali takođe je moguće otkriti ne samo prirodne lekove, već i metabolite ovih toksin. Tako da mogu duže da ostanu u telu", rekao je on.

Taj laboratorijski rezultat je sada otkriven od strane Velike Britanije i njenih saveznika.

Ruske vlasti insistiraju da je smrt Alekseja Navaljnog bila prirodna.

