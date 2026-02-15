SVI SMO NA OKUPU! Željko Mitrović objavio snimak iz aviona: Evo ko njegovoj porodici trenutno pravi društvo na putovanju i zašto LUSI NIJE SA NJIMA (VIDEO)

Pljušte komentari!

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović nakon što je na Sardiniji proslavio rođendan ćerke Kristine Mitrović, objavio je snimak iz aviona.

- Evo nas iznad Sent Morisa. Sa nama je danas Mejsi, nema Lusi zato što mora da brine o bebama - naveo je Mitrović, snimio sve u avionu i dodao: 'Svi smo na okupu'.

- Lusi je bila sprečena opravdano da putuje sa nama, jer je morala da čuva svoje dve male bebe, Džidži i Džordža - naveo je Mitrović u opisu snimka.

Lusi je pre malo manje od mesec dana donela na svet mladunce.

Autor: S.M.