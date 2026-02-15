OSMORO POGINULO U EKSPLOZIJI: Vatrena stihija zahvatila prodavnicu vatrometa u Kini

Eksplozija i požar u maloprodajnoj radnji za prodaju vatrometa u selu Dong’an, u okrugu Donghaj u istočnoj kineskoj provinciji Đangsu, odneli su osam života, dok su još dve osobe zadobile lakše opekotine.

Do eksplozije je došlo oko 14.30 časova, a izazvana je time što je jedan meštanin nepropisno aktivirao vatromet u blizini prodavnice.

Požar koji je usledio ugašen je oko 16.00 časova, nakon brze intervencije spasilačkih službi.

Kako prenosi Xinhua, odgovorna lica su privedena.

Istraga o tačnom uzroku nesreće i daljim merama je u toku.

Autor: S.M.