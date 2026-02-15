POKUŠAJ OTMICE U SUPERMARKETU! Muškarac ščepao devojčicu od 18 meseci naočigled majke! SNIMAK BUDI JEZU (VIDEO)

Ozbiljan incident potresao je Bergamo u Italiji, gde je muškarac pokušao da otme dete staro svega 18 meseci u jednom supermarketu, prenose italijanske agencije.

Prema izveštajima lokalnih medija i agencija, događaj se odvio u supermarketu Esselunga u Ulici Koridoni tokom subotnje kupovine jedne mlade porodice.

Otac je gurao kolica sa namirnicama, dok je majka držala dete za ruku, kada je muškarac u tridesetim godinama iznenada utrčao kroz staklena vrata i pokušao da istrgne devojčicu iz majčine ruke.

Devojčici polomljena butna kost

Dete je hitno prevezeno u bolnicu, gde su lekari ustanovili prelom butne kosti. Povreda je, prema medicinskim nalazima, nastala usled sile kojom je dete vučeno tokom pokušaja otmice.

Brzom intervencijom policijske patrole maloletnica je obezbeđena, dok je osumnjičeni priveden u policijsku stanicu. Istraga je potkrepljena izjavama svedoka i analizom snimaka sa video-nadzora, što je omogućilo preciznu rekonstrukciju događaja.

🇮🇹 BERGAMO: Un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo ai suoi genitori in un supermercato di Bergamo. L'aggressore è stato fermato e successivamente arrestato dalla polizia, e la bambina è stata trasportata in ospedale. L'uomo è un cittadino rumeno di 37 anni. pic.twitter.com/ZW5W23VJ5h — Salvatore Race (@SRace3316) 15. фебруар 2026.

Napadač savladan

Cela drama trajala je dvadesetak sekundi.

Brzom reakcijom roditelja i prisutnih kupaca, napadač je oboren na pod, a dete izvučeno iz njegovih ruku pre nego što je uspeo da napusti objekat, navode agencije.

Policija je ubrzo stigla na mesto događaja i uhapsila osumnjičenog, koji je prema informacijama italijanskih vlasti stranac u teškom psihičkom stanju.

On je sproveden u bolnicu na psihijatrijsko veštačenje, dok se protiv njega vodi postupak zbog pokušaja otmice.

Incident je, kako ističu mediji, pokazao prisebnost roditelja i solidarnost građana, što je sprečilo mnogo teže posledice.

Autor: S.M.