Užas u Milanu: Pronađeno telo i sedmog beskućnika na ulici, danima bio mrtav

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Telo beskućnika pronađeno je u Milanu ispod jednog nadvožnjaka, a to je sedma osoba bez krova nad glavom koja je pronađena mrtva na ulicama ovog grada od početka godine, preneli su danas italijanski mediji.

Beživotno telo 43-godišnjeg beskućnika pronađeno je juče, a on je verovatno bio mrtav već danima, preneo je Milano tudej.

Radi se o muškarcu iz Maroka, čije telo je nađeno u ulici Via Pečeta. Pripadnici policije i vozila hitne pomoći stigli su na lice mesta odmah nakon što je prijavljen pronalazak tela.

Od početka godine, sedam beskućnika je preminulo na ulicama Milana. Samo dan ranije, telo još jednog beskućnika, muškarca u šezdesetim godinama, pronađeno je u ulici Viale Kasala.

On je nađen mrtav u improvizovanom skloništu gde je proveo noć, u blizini jednog supermarketa.

Autor: Marija Radić

