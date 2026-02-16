OBJAVLJENE NAJŠOKANTNIJE VESTI O POŽARU U BARU SMRTI! Dobavljač nameštaja otkrio kako su VLASNICI ŠTEDELI PARE NA OPREMI: Rekli su da znaju ljude u opštini, onda su krenule PRETNJE

Dobavljač navodi da je nakon raskida saradnje dobijao pretnje od vlasnika. Uprkos prijavljivanju policiji i dostavljanju dokaza, nije dobio adekvatan odgovor od nadležnih organa.

Optužbe koje je jedan dobavljač nameštaja izneo protiv bračnog para Moreti, vlasnika bara smrti u Švajcarskoj, u kom je poginula 41 osoba, u intervjuu za italijanski TV kanal Rai 1 izazvale su veliku pažnju javnosti. Delovi razgovora objavljeni su u subotu, dok je cela emisija emitovana u ponedeljak.

Dobavljač, koji želi da ostane anoniman, tvrdi da je Džesiki i Žaku Moretiju isporučio sav nameštaj za njihov bar u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana pre otvaranja 2015. godine.

"Nisu hteli nameštaj otporan na vatru"

Prema njegovim tvrdnjama, Žak Moreti (49) izričito je odbio protivpožarni nameštaj jer bi bio 15 odsto skuplji. Njegova supruga, Džesika Moreti (40), navodno ga je u Parizu uverila da će restoran dobiti dozvolu za rad i bez obaveznog protivpožarnog nameštaja.

- Njegova žena mi je rekla da im protivpožarni nameštaj ne treba jer imaju rođake na visokim pozicijama u opštini - izjavio je dobavljač.

Pretnje i raskid saradnje

Nakon niza neprijatnih situacija, odlučio je da prekine poslovni odnos sa parom Moreti. Kako tvrdi, tada su počele pretnje.

- Imam i mejl u kojem mi preti da će mi polomiti kosti, ruke i noge zato što sam, po njegovom mišljenju, bio previše direktan prema njegovoj supruzi. Navodno nisam bio dovoljno ljubazan . rekao je on.

Prijavio policiji, ali bez odgovora

Nakon požara u restoranu, dobavljač je policiji u Kran-Montani dostavio kompletnu prepisku kao dokaz. Lokalna policija ga je, prema njegovim rečima, uputila na kantonalnu policiju, a oni na javno tužilaštvo. Uprkos više poziva i pisanih dopisa, dobio je tek potvrdu da će ga “neko kontaktirati”.

- Čekao sam dve nedelje. Nikakav odgovor nisam dobio - kaže on.



Autor: Jovana Nerić