AKTUELNO

Beograd

Simbol Kineske nove godine zasijao na Kuli Beograd: Dočekana uz vatromet i odbrojavanje

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug ||

Početak Kineske nove godine obeležen je kao simbol sreće, energije i novih početaka u Beogradu, gde je Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji i regionu, zasijala je u znaku crvenog vatrenog konja, a projekciju su upotpunili spektakularno odbrojavanje dolaska Kineske nove godine i raskošan vatromet sa obale Save, saopšteno je iz preduzeća Belgrade Waterfront.

Lunarna nova godina, poznata i kao Prolećni festival, najvažniji je i najduži kineski praznik, kojim se slavi kraj zime i početak proleća.


Tradicija stara gotovo četiri hiljade godina ispunjena je simbolikom, mitovima i legendama, a deo te praznične atmosfere prenet je na stanovnike i posetioce Beograda, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković

#Kina

#Kineska Nova Godina

#kula beograd

#simbol

POVEZANE VESTI

Beograd

'Za disciplinu, snagu i borbu do poslednjeg zvižduka' Kula Beograd zasijala u čast zlatnih 'delfina' (VIDEO)

Beograd

KULA BEOGRAD ZASIJALA U BOJAMA TROBOJKE! Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)

Beograd

Na Kuli Beograd vaskršnja čestitka 'Hristos voskrese': Zasijali su i dobro poznati uskršnji simboli

Beograd

Kula Beograd zasijala u čast Getea - Svetlosni spektakl oduševio Beograđane! (VIDEO)

Pop kultura

ZVANIČAN DOČEК КINESКE NOVE GODINE UZ 8. КINESКI FESTIVAL SVETLA OD 16.2. DO 1.3. Završnicu izložbe obeležiće Trkuljin spektakularan muzički festival

Fudbal

Sa Kule Beograd poslata MOĆNA PORUKA ORLOVIMA: Osvanula animacija trobojke, grba reprezentacije i OVE REČI u znak podrške srpskim fudbalerima (FOTO+VI