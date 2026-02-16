Simbol Kineske nove godine zasijao na Kuli Beograd: Dočekana uz vatromet i odbrojavanje

Početak Kineske nove godine obeležen je kao simbol sreće, energije i novih početaka u Beogradu, gde je Kula Beograd, najviša zgrada u Srbiji i regionu, zasijala je u znaku crvenog vatrenog konja, a projekciju su upotpunili spektakularno odbrojavanje dolaska Kineske nove godine i raskošan vatromet sa obale Save, saopšteno je iz preduzeća Belgrade Waterfront.

Lunarna nova godina, poznata i kao Prolećni festival, najvažniji je i najduži kineski praznik, kojim se slavi kraj zime i početak proleća.



Tradicija stara gotovo četiri hiljade godina ispunjena je simbolikom, mitovima i legendama, a deo te praznične atmosfere prenet je na stanovnike i posetioce Beograda, navodi se u saopštenju.

Autor: D.Bošković