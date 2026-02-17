Teroristički napad u Pakistanu: Ubijeno sedam vojnika i osam terorista

Sedam pripadnika bezbednosnih snaga i osam terorista ubijeno je u napadu na kontrolni punkt u severozapadnoj pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva, saopštila je danas lokalna policija.

Teroristi su ciljali kontrolni punkt snaga bezbednosti u okrugu Badžaur u pokrajini, rekli su medijima policijski zvaničnici u tom području, prenosi Sinhua.

Prema izjavama zvaničnika, grupa terorista pokušala je da uđe u kontrolni punkt, a zatim su se vozilom natovarenim eksplozivom zabili u zid punkta.

Nakon napada, snage bezbednosti su pokrenule opsežnu operaciju protiv terorista, ubivši osam terorista i ranivši nekoliko drugih, saopštila je policija.

Nijedna grupa ili pojedinac još nije preuzeo odgovornost za napad, navodi agencija.

Autor: Marija Radić