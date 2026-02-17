PETORO MLADIH POGINULO U POŽARU KOD BARSELONE! Tela potpuno ugljenisana, stravični prizori sa lica mesta (FOTO+VIDEO)

Pet osoba je poginulo, a četiri su lakše povređene u požaru koji je izbio u petospratnoj stambenoj zgradi u Manleuu kod Barselone, objavio je list "El Pais".

Veruje se da su sve žrtve bile mlade osobe, a moguće je da su neki bili i maloletnici.

Požar je prijavljen sinoć u 21.10, a izbio je u ostavi na krovu zgrade u ulici Montseni.

Vatrogasci su poslali 13 ekipa na lice mesta, a vatra je ugašena u 21.41.

Uzrok požara za sada nije poznat.

L'incendi que ha provocat cinc víctimes mortals a Manlleu ha estat als trasters d'un bloc de pisos del carrer Montseny.



Les persones que eren dins no n'han pogut sortir per motius que es desconeixen https://t.co/xfVwpF7qsH pic.twitter.com/TDxKtp6LPJ — 3CatInfo (@3CatInfo) 17. фебруар 2026.

Prema navodima, najmanje četiri žrtve su se nalazile u prostoru gde je požar izbio i nisu uspele da pobegnu iz razloga koji se još utvrđuju.

Proces identifikacije tela biće završen danas, a prema pisanju medija, neka tela su izgorela do neprepoznatljivosti.

Inicialment, els Bombers han apuntat que el traster incendiat a Manlleu s'havia habilitat com a habitatge, una hipòtesi que més tard han rebaixat d'acord amb les primeres indagacions dels Mossos https://t.co/xfVwpF7Yif pic.twitter.com/79hT2IORrF — 3CatInfo (@3CatInfo) 17. фебруар 2026.

Istražna jedinica "Mossos d'Esquadra" pokrenula je istragu o uzroku požara.

Sve povređene osobe zadobile su lakše povrede i nisu hospitalizovane.

Predsednik katalonske vlade Salvador Illa izrazio je saučešće porodicama nastradalih i poželeo brz oporavak povređenima, dok je gradonačelnik Manleua Arnau Rovira proglasio trodnevnu žalost.

Zastave će biti spuštene na pola koplja, a minut ćutanja zakazan je za utorak u 19 časova ispred Gradske kuće.

Prema podacima Civilne zaštite, tri porodice su privremeno smeštene u hotel u Manleuu, dok su se ostali stanari vratili u svoje domove.



Autor: Jovana Nerić