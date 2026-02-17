Minhen potvrdio neraskidivost jedinstva Zapada, EU postavlja svoje uslove za mir u Ukrajini - PINKOV GEOPOLITIČKI PREGLED

Pink.rs donosi vam geopolitički pregled za poslednjih sedam dana.

Minhen je prošle nedelje bio geopolitički centar sveta. Na bezbednosnoj konferenciji u glavnom gradu Bavarske, koja se održava još od 1963. godine, neformalno se oblikuje nacionalna bezbednost vodećih zemalja sveta. Zanimljivo je da već decenijama ono što se u Minhenu priča postaje politika nacionalne bezbednosti i geostrateški okvir. Podsećanja radi na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 2007. godine, ruski predsednik Vladimir Putin je najavio svoje agresivne namere i isporučio imperijalne zahteve Zapadu. Okupljanje u saveznoj državi Bavarskoj je uvek odlična prilika za neformalnu bilateralnu i multilateralnu diplomatiju. Nažalost, ove godine multilateralni sastanci su bili jako tanki. Iza kulisa ključno je bilo istaći svoje pozicije prema SAD. Ova konferencija održava se u vrlo složenom ambijentu. Ovo što se predstavlja kao pucanje Zapada zapravo je redefinisanje strategije u novonastalim okolnostima. Američka pozicija je jasna i od Evropljanja se očekuje da se naoružaju jer se nikad ne zna šta Rusija može učiniti u okolnostima da Kina odluči da napadne Tajvan.

U Minehnu se nije dogodilo ono što su najavljivali amateri i anti-zapadni propagandisti – nije došlo do razlaza SAD i Evrope. Američki državni sekretar Marko Rubio održao je istorijski govor koji će ući u istoriju diplomatije i transatlantske nacionalne bezbednosti. Rubio je u svojih ukupnih pola sata obraćanja jasno podvukao da su Evropa i Amerika nerazdvojni prirodni partneri. „Mi smo deo jedne civilizacije, zapadne civilizacije. Povezani smo jedni s drugima najdubljim vezama koje narodi mogu deliti, iskovanim vekovima zajedničke istorije, hrišćanske vere, kulture, nasleđa, jezika, porekla i žrtava koje su naši preci zajedno podneli za zajedničku civilizaciju čiji smo naslednici“, podvukao je Rubio. Istakao je izuzetnost zapadne civilizacije i istorijsku ulogu Evrope u civilizacijskom napretku. Rubio se osvrnuo i na hipokriziju sa kojom se suočava savremeni svet i jasno istakao da međunarodno pravo nikada neće biti zaštita za odmetnike poput Madura, radikalne šiitske ekstremiste u Teheranu, ali je indirektno podvukao i da ceo set međunarodnog prava od Povelje UN nije tuđi kućni red.

Rubio je jasno istakao da interes Amerike nije slaba Evropa već ističe: „Želimo saveznike koji mogu da se brane kako nijedan protivnik nikada neće biti u iskušenju da testira našu kolektivnu snagu. Zato ne želimo da naši saveznici budu okovani krivicom i stidom. Želimo saveznike koji su ponosni na svoju kulturu i svoje nasleđe, koji razumeju da smo naslednici iste velike i plemenite civilizacije i koji su, zajedno sa nama, spremni i sposobni da je brane.” Rubio se osvrnuo i na tehnološke promene bezbednosnog okruženja, potrebu da se ne zavisi od protivnika kako u sektoru energetike tako ni u sektoru kritičnih sirovina. Rubio je podsetio koliko se sve promenilo i da svet više nije podeljen na Istok, Zapad i Globalnu periferju. Dao je i podvukao istorijski osvrt: “Kada smo se ponovo našli podeljeni Gvozdenom zavesom, slobodni Zapad se udružio sa hrabrim disidentima koji se bore protiv tiranije na Istoku kako bi pobedili sovjetski komunizam. Borili smo se jedni protiv drugih, pa se mirili, pa se borili, pa se ponovo mirili. I krvarili smo i umirali jedni pored drugih na bojnim poljima od Ćepjonga do Kandahara. I danas sam ovde da jasno stavim do znanja da Amerika utire put ka novom veku prosperiteta i da još jednom želimo da to učinimo zajedno sa vama, našim dragim saveznicima i našim najstarijim prijateljima”. Marko Rubio je dobio najdužni i najsnažniji aplauz u poslednjih 30 godina na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

U svom autorskom tekstu za časopis Foreign Affairs nemački kancelar Fridrih Merc podvlači novu realnost čiji jedan odeljak prenosimo u celosti: “Nemačka spoljna i bezbednosna politika ima za cilj tri stvari: slobodu, bezbednost i snagu. Iznad svega ostalog stoji naša sloboda. Naša bezbednost služi da je zaštiti, a naša ekonomska snaga joj pomaže da procveta. Nemački ustav, njena istorija i njena geografija takođe zahtevaju da nemačka politika bude čvrsto utemeljena u ujedinjenoj Evropi. To nam je danas vrednije nego ikada ranije. U poslednjim decenijama, Nemačka se oslanjala na svoju normativnu moć da osudi kršenja međunarodnog poretka širom sveta. Suočena sa takvim kršenjima, upozoravala je, izražavala zabrinutost i opominjala. I to je činila sa najboljim namerama. Ali je takođe izgubila iz vida činjenicu da joj često nedostaju sredstva da otkloni te situacije. Ovaj jaz između nemačkih težnji i nemačkih mogućnosti se previše proširio. Došlo je vreme da se on zatvori, da se živi u skladu sa stvarnošću.”

Šefica diplomatije EU Kaja Kalas istakla je da Rusija više nije super sila. Nakon više od decenije rata, jedva je prešla granice iz 2014. godine i izgubila je 1,2 miliona ljudi. Danas je Rusija slomljena. Njena ekonomija je razbijena u paramparčad, odsečena je od evropskih energetskih tržišta, a njeni ljudi beže. Rusija dobija više na pregovorima nego što je postigla na bojnom polju. Ovo je najveća pretnja, istakla je Kalas. Ako se ukrajinska vojska želi ograničiti, i ruska treba da bude ograničena. Nema amnestije za ratne zločine. Ukrajinska deca moraju biti vraćena. Ovo je minimum ako Rusija zaista želi mir, podvukla je Kalas. Tokom obraćanja u Minhenu Finski predsednik Aleksander Stub je poručio da je Putin želeo da Ukrajina postane ruska. Postala je evropska. Zatim je dodao: “Pokušali ste da zaustavite proširenje NATO-a. Dobili ste Finsku i Švedsku. Samo u decembru, Ukrajina je ubila 34.000 ruskih vojnika. Rusija nije mogla da ih zameni. Nastavite dalje. Pobedićete”, cinično je zaključio Stub.

Ukrajinski predsednik Volodoimir Zelenski imao je vrlo produktivan sastanak sa bundeskancelarom Mercom na temu zajedničke proizvodnje dronova. Nemačka je u ovom trenutku najveći donator vojne pomoći Ukrajini. Predsednik Zelenski proziva Evropu zbog kontinuiranog pomaganja ruskim ratnim naporima dozvoljavajući da Putinovih 1.000 naftnih tankera slobodno prelaze obale EU. Putin stalno širi ratne ciljeve i sada se oslanja na ovu flotu tankera, ali Evropa odbija da deluje, kazao je Zelenski. U Minhenu je održan sastanak Rubio-Zelenski na temu bezbednosti i produbljivanja odbrane Ukrajine, ali i ekonomskog partnerstva dve zemlje.

Zelenski je posebno secirao Putina na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji kroz sledeće odlomke njegovog govora. „Putin ne živi kao obični ljudi. Ne može da zamisli život bez vlasti — ili posle vlasti. Obične stvari ga ne zanimaju“, istakao je Zelenski pa dodao: „Putin se konsultuje sa carem Petrom i caricom Katarinom o teritorijalnim osvajanjima više nego sa bilo kim ko živi u stvarnom životu. Putin možda sebe vidi kao cara, ali u stvarnosti je rob rata“, zaključio je predsednik Ukrajine.

Minhenska bezbednosna konferencija ugradila je još jednu ciglu u anti-tiranski bedem koji se podiže od strane Zapada. Kineski šef diplomatije Vang Ji ni približno nije bio uverljiv svojim govorom u poređenju sa ranijim godinama. Razlog leži u tome što više nema nedoumica po pitanju kineskih planova da putem kršenja fer tržišne utakmice održi dominaciju na Evropom.

Sekretar Rubio se afirmisao kao budući lider republikanske amerike nakon predsednika Trampa. Američki senator Lindsi Gram govorio je u Minehnu na mitingu koji je okupio 250.000 ljudi u cilju podrške narodu Irana. Na mitingu se zahtevala pravda i sloboda. Gram je kazao da je režim ajatohala religiozni nacizam.

U četvrtak, 12. februara, nakon sastanka ministara odbrane NATO-a, generalni sekretar Mark Rute pohvalio je savezničke nacije za napredak postignut u pravcu ulaganja 5% BDP-a u odbranu. Pozdravio je rastuću odlučnost kojom saveznici preuzimaju veću odgovornost za svoju kolektivnu bezbednost. „Obaveza od 5% preuzeta je u junu i dokazi o napretku u ispunjavanju te obaveze su vidljivi. Ali danas smo videli i dokaz nečeg drugog. Stvarni preokret u razmišljanju. Jedinstvo vizije. Mnogo jaču evropsku odbranu unutar NATO-a. Svi za stolom su se angažovali – sa osećajem hitnosti i odgovornosti – oko toga kako radimo zajedno, kao saveznici, na pružanju efikasnog odvraćanja i odbrane“, istakao je Rute. Generalni sekretar NATO je istakao napredak koji saveznici ostvaruju u povećanju investicija – neki i znatno pre roka. Jasno stavljajući do znanja da odbrambena proizvodnja i inovacije takođe moraju rasti, generalni sekretar je pozvao saveznike da iskoriste nove tehnologije i razviju sopstvene industrije i proizvodne linije sa obe strane Atlantika. Istakao je vrednost multinacionalne saradnje u udruživanju resursa i stručnosti, napominjući nove sporazume koje su grupe saveznika potpisale na marginama ministarskog sastanka.

„Što se tiče NATO-a - ne razumem, Sjedinjene Države imaju hiljade i hiljade vojnika raspoređenih kao deo misije NATO-a. I jasno smo stavili do znanja, mislim da je to bilo veoma jasno rečeno na samitu pre samo nekoliko dana ili na sastanku na nivou ministara odbrane. Ne napuštamo NATO. Ne odlazimo“, rekao je Rubio. Generalni sekretar Rute je pohvalio otpornost Ukrajine i njene inovacije na bojnom polju, koje informišu sopstveni razvoj NATO-a, posebno u kontekstu tehnologije dronova. Na sastanku Saveta NATO-Ukrajina, ukrajinski ministar odbrane izneo je najnovije informacije o situaciji na bojnom polju i istakao hitne potrebe Ukrajine, uključujući protivvazdušnu odbranu. Generalni sekretar je jasno stavio do znanja da podrška NATO-a, uključujući i onu putem Liste prioritetnih potreba Ukrajine (PURL), neće pokleknuti.

Nakon sastanka ministara odbrane NATO-a, u sedištu Alijanse je održan sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine (UDCG). Grupa, kojom su predsedavali nemački ministar odbrane Boris Pistorius i britanski sekretar odbrane John Healey, okupila je 50 zemalja kako bi detaljno razgovarale o vojnim potrebama Ukrajine i koordinisale dalju bezbednosnu pomoć. Sedam saveznica (Belgija, Danska, Francuska, Holandija, Norveška, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo) dogovorilo se da zajednički rade na jačanju svoje odbrane od balističkih raketa kroz razvoj, nabavku i implementaciju kapaciteta kao što su senzori, presretači i sistemi taktičke kontrole. Ovi kapaciteti će dopuniti postojeće savezničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Ovaj novi Projekat visoke vidljivosti (High Visibility Project) predstavlja odgovor na NATO ciljeve sposobnosti i nacionalne operativne zahteve u oblasti Integrisane protivvazdušne i protivraketne odbrane (IAMD).

Rusija se suočava sa još jednim velikim porazom. Njeno ekstenzivno infrastrukturno prisustvo u Jermeniji je sada pod rizikom – prisustvo koje je dugo držalo zemlju u političkoj zavisnosti od Moskve. Premijer Nikol Pašinjan najavio je nameru da povrati prava na upravljanje jermenskim železničkim sistemom od kompanije „Južnokavkaske železnice“, koja je u ruskom vlasništvu. „Zbog toga što našom železnicom upravlja Rusija, gubimo strateške pozicije i konkurentske prednosti. Rešenje koje predviđam je da zemlja koja održava prijateljske odnose i sa Jermenijom i sa Rusijom otkupi prava na upravljanje koncesijom od Rusije“, izjavio je Pašinjan. Među takvim zemljama pomenuo je Kazahstan, Ujedinjene Arapske Emirate i Katar. Jermenska železnica prebačena je pod rusko koncesiono upravljanje 2008. godine na period od 30 godina, uz opciju produženja od 10 godina. To znači da do 2038. godine Rusija ima pravo upravljanja železnicom, koja uprkos tome ostaje vlasništvo Republike Jermenije.

Problem je u tome što se Ruske železnice (RZD), koje upravljaju jermenskom železnicom, suočavaju sa pretnjom bankrota (default). Zbog sankcija i visokih kamatnih stopa, kompanija se bori da servisira svoje ogromne dugove. Prema podacima iz 2025. godine koje prenosi Rojters, dug RZD-a dostigao je rekordnih 4 biliona rubalja (preko 50 milijardi dolara) usled produbljivanja ekonomskih problema u ratnoj Rusiji. Ruska strana se takođe bori da ispuni investicione obaveze predviđene ugovorom o koncesiji, što dovodi u pitanje budući razvoj i bezbednost železnice.

Evropska unija sastavlja predlog niza ustupaka koje smatra da Rusija mora da napravi da bi obezbedila bilo kakav dugoročniji mir u Ukrajini, izjavila je visoka predstavnca EU za spoljnu politiku Kaja Kalas. Razgovori koje vodi SAD o okončanju četvorogodišnjeg rata u Ukrajini pokazuju malo znakova napretka, prenosi AP. Na nedavnim pregovorima u Abu Dabiju uz posredovanje SAD nije postignut napredak, mada je dogovorena nova razmena ratnih zarobljenika. Američki predsednik Donald Tramp koji je u 2024. rekao da bi mogao da okonča taj rat za jedan dan, kasnije je rekao da mu za to treba 100 dana, sada je dao Ukrajini i Rusiji do juna da postignu dogovor.

EU je uverena da Rusija ne pregovara ozbiljno i ne veruje da Trampova administracija zastupa evropske i ukrajinske interese, tako da je počela rad na "održivom mirovnom planu", koji bi mogao da natera Moskvu da ozbiljno pristupi postizanju dogovora. "Upravo smo videli pojačano bombardovanje, tokom ovih razgovora", rekla je Kaja Kalas, i dodala da je gađana i ukrajinska elektro mreža i to u toku ove zime, koja je bila najhladnija od početka rata. Kalas je istakla da je evropska dvadesetsedmorica "vrlo zahvalna" na američkim diplomatskim naporima do sada, ali je dodala da za održiv mir takođe potrebno da svi za stolom, uključujući Ruse i Amerikance, razumeju da su Evropljani neophodni za dogovor. "Mi takođe imamo uslove. I ne treba da ih postavimo Ukrajincima koji su već dosta pritisnuti, već Rusima", rekla je Kalas novinarima u Briselu.

Ona je dodala da bi ti uslovi mogli da uključe zahteve da Rusi vrate hiljade dece otete iz Ukrajine, kao i ograničenja za ruske oružane snage kada se rat završi. Rusija međutim insistira na tome da se ograniče Ukrajinske snage, podseća AP. "Nije u pitanju ukrajinska vojska, već ruska vojska. To je ruska vojna potrpošnja. Ako troše toliko na vojsku oni će morati ponovo da je upotrebe", rekla je Kalas. Očekuje se da će nacrt uslova biti podeljen zemljama članicama EU narednih dana da bi se o tom nacrtu moglo raspravljati kada se ministri spoljnih poslova sastanu 23. februara.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je teritorijalne zahteve Rusije i izrazio zabrinutost da Bela kuća možda ne uočava suštinu problema. On je naveo da američki predsednik Donald Tramp mora da ispuni tri uslova za brzo okončanje rata od kojih je jedan da izvrši veliki pritisak na Putina. "Prema onome što vidim, oni šalju više signala da Ukrajina mora da pravi kompromise, a ne Rusija. Mislim da to nije ispravan stav, ali tako je jednostavnije", rekao je Zelenski u razgovoru na marginama Minhenske bezbednosne konferencije, prenosi Politiko. On je istakao da to stalno pokušava da objasni partnerima, uključujući Sjedinjene Američke Države, odakle, ipak, dolaze predlozi da Ukrajina treba da pristane na kompromise da bi se okončao rat. Zelenski od američkog predsednika Donalda Trampa traži tri stvari kako bi omogućio brz kraj rata u Ukrajini, pri čemu su snažne bezbednosne garancije i obiman paket za obnovu samo dva dela te slagalice, a treći je da Donald Tramp mora izvršiti mnogo veći pritisak na Putina.

Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni ubijen je pomoću otrova razvijenog iz toksina otrovne žabe, saopštilo je britansko ministarstvo spoljnih poslova. Dve godine nakon smrti Navaljnog u kaznenoj koloniji u Sibiru, Britanija i njeni saveznici pripisali su krivicu Kremlju nakon analize uzoraka materijala pronađenih na njegovom telu. Ne postoji nevino objašnjenje za to što je toksin, nazvan epibatidin, pronađen u uzorcima uzetim sa tela Navaljnog, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Govoreći na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper izjavila je: „Samo je ruska vlada imala sredstva, motiv i priliku da upotrebi ovaj smrtonosni toksin protiv Alekseja Navaljnog tokom njegovog zatočeništva u Rusiji.”

Kuper se tokom vikenda na konferenciji sastala sa Navaljnijevom udovicom Julijom Navaljnom. "Rusija je Navaljnog doživljavala kao pretnju," rekla je Kuper na događaju. "Upotrebom ovog oblika otrova ruska država je pokazala odvratna sredstva koja ima na raspolaganju i ogroman strah koji ima od političke opozicije," dodala je. U optužbama da je Rusija odgovorna za trovanje, Velikoj Britaniji pridružile su se Švedska, Francuska, Holandija i Nemačka.

Velika Britanija želi da se preduzmu mere nakon što su dokazi pokazali da je Rusija ubila političkog zatvorenika Alekseja Navaljnog žabljim otrovom, izjavila je ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper. Pre dve godine, ruski opozicioni lider Navaljni, glasni kritičar predsednika Vladimira Putina, iznenada je preminuo u sibirskom zatvoru u kojem je bio pritvoren po izmišljenim optužbama. Evropske laboratorije su sada potvrdile da je umro od retkog otrova, za koji Kuper kaže da je samo ruska vlada imala „sredstva, motiv i priliku“ da ga upotrebi. Ona je za BBC rekla da je dokaz o toksinu „jasno kršenje“ međunarodnih pravila o hemijskom oružju i da „zaista želimo da se preduzmu mere“, što bi moglo da uključi nastavak koordinisanih sankcija protiv Rusije.

Predsednik Poljske Karol Navrocki izjavio je da bi ta država trebalo da počne sa razvojem nuklearne odbrane, imajući u vidu pretnju iz Rusije. U intervjuu za televiziju Polsat, Navrocki je sebe opisao kao „velikog pristalicu pridruživanja Poljske nuklearnom projektu“ i istakao da zemlja treba da razvije svoju bezbednosnu strategiju „zasnovanu na nuklearnom potencijalu“, prenosi Politiko. „To je put kojim bi trebalo da idemo, uz poštovanje svih međunarodnih propisa. Moramo raditi na ostvarenju tog cilja. Mi smo na granici oružanog sukoba, a agresivni, imperijalni stav Rusije prema Poljskoj je dobro poznat“, kazao je Navrocki.

Njegovi komentari dolaze usred rastuće debate u nekoliko evropskih zemalja o razvoju sopstvenog nuklearnog oružja u svetlu rastućih pretnji iz Moskve i erozije poverenja u Sjedinjene Države. Letonska premijerka Evika Silinja rekla je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji da „nuklearno odvraćanje može da pruži nove mogućnosti“, dok je nemački kancelar Fridrih Merc saopštio da su u toku razgovori sa Francuskom o evropskom odvraćanju.

Lideri EU su se sastali u zamku Alden Bizen u istoimenom belgijskom selu, kako bi razgovarali o tome kako da Evropa postane konkurentnija i smanji zavisnost od Amerike tokom mandata Donalda Trampa. Smanjenje birokratije biće glavna tema razgovora, a u sredu je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla da su za prekomerna pravila krive države članice EU, a ne samo Brisel, piše Politiko. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola rekla je da pristupačnost i troškovi života ostaju jedna od glavnih briga bloka. „Ako pogledate poslednji Evrobarometar, svaki građanin u svim zemljama naveo je troškove života i pristupačnost kao svoju brigu broj jedan. Zato sve naše mere moraju biti usmerene na rešavanje tog pitanja. Ako to ne uradimo, gubimo legitimitet i gubimo kredibilitet", rekla je novinarima uoči samita.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas naglasila je značaj jačanja ekonomske moći bloka uoči samita. „U geopolitičkom smislu, ako želite da budete geopolitička sila, ili ste jaka ekonomska sila ili jaka vojna sila. Mi jesmo jaka ekonomska sila, ali moramo biti jači", rekla je Kalas. Kalas je rekla da nije za protekcionizam evropskih proizvoda. „Na duži rok, mislim da je za naše kompanije najbolje da mogu slobodno da izvoze. Takođe moramo da se suočimo sa praksama ekonomske prinude koje dolaze iz Kine, a koje u velikoj meri štete našim kompanijama“, dodala je.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izneo je četiri prioriteta bloka uoči današnjeg samita. Prvi je uklanjanje „unutrašnjih barijera“ za trgovinu unutar EU i smanjenje birokratije, rekao je. Drugi je „širenje kapaciteta naših kompanija“, uključujući i najveće firme u bloku. Treći je sklapanje više trgovinskih sporazuma i zaštita evropskih kompanija od „prinude“. Politiko smatra da se to odnosi na ugovore sa Kinom i SAD. Četvrti je ulaganje „više i bolje“, uključujući i javni i privatni kapital. „Danas nam je prioritet da odblokiramo privatne investicije, mobilišemo našu štednju za ulaganje u naše kompanije i stvorimo dinamičniji i življi ekosistem za investicije. Ova godina, 2026, biće godina konkurentnosti za evropsku ekonomiju", kazao je.

Norveška vlada je saopštila da će Ukrajini pružiti vojnu podršku vrednu više od 440 miliona dolara, dok Francuska istovremeno garantuje zajam od oko 320 miliona dolara. Sporazum između Pariza i Osla uključuje nabavku velike količine protivvazdušnih oružja i francuske opreme za osmatranje, navela je norveška vlada javlja Rojters. Ovaj projekat ispunjava najvažnije ukrajinske prioritete, na osnovu bliskog dijaloga sa Ministarstvom odbrane u Kijevu, poručio je norveški ministar odbrane Tore Sandvik.

I Nemačka će sa svoje strane isporučiti dodatnih pet protivraketnih sistema Patriot (PAC-3) Ukrajini ako druge zemlje doniraju ukupno 30, izjavio je nemački ministar Boris Pistorijus u Briselu posle sastanka Kontakt grupe za odbranu Ukrajine. Patriot rakete spadaju u glavno oružje koje je zapad dao Ukrajini tokom njene borbe protiv ruske invazije, prenosi Rojters. On je dodao da je pitanje dana, a ne nedelja ili meseci da se o tome dogovore. Pistorijus je ukazao da tu objavu nisu još odobrile nacionalne vlade ali da je "veliki optimista" da će se dogovoriti za slanje tih 30 plus pet antiraketnih sistema.

Ljudi koji su zviždali potpredsedniku Sjedinjenih Američkih Država Džej Diju Vensu na Zimskim olimpijskim igrama pokazali su evropski ponos, nakon niza kritičkih komentara američkih zvaničnika o Evropi, izjavila je u ponedeljak visoka diplomatkinja EU Kaja Kalas. Vens i njegova supruga Uša Vens dočekani su uz zvižduke i negodovanje na stadionu San Siro u Milanu kada su se nakratko pojavili na velikom ekranu, mašući američkim zastavama tokom ceremonije otvaranja, piše Politiko. Ove izjave bile su posledica napetog stanja u odnosima između EU i SAD uoči Minhenske bezbednosne konferencije (MSC). Na prošlogodišnjoj MSC, Vens je šokirao mnoge Evropljane kritičkim komentarima o EU, koju je optužio za gušenje slobode govora i za rizik od civilizacijskog brisanja usled migracija.

Nakon posete Italiji, potpresednik SAD Džej Di Vens, njegova supruga Uša, sin Vibek i ćerka Mirabel su dočekani na crvenom tepihu i s počasnom gardom i delegacijom državnih zvaničnika na aerodromu u Jerevanu, u Jermeniji. Tu zemlju do sada nije posetio nijedan američki potpresednik ili predsednik dok je bio na dužnosti. Vens je stigao u Jerevan posle četiri dana s porodicom na Zimskim olipijskim igrama u Milanu, a sutra je planiran njegov odlazak u Azerbejdžan. Administracija predsednika Donalda Trampa nastoji da se sprovede sporazum za koji su posredovale SAD, čiji cilj je okončanje višedecenijskog sukoba Jermenije sa Azerbejdžanom. Vens se sastao sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinijanom, koji je potpisao sporazum u Beloj kući u avgustu namenjen ponovnom otvaranju ključnih transportnih ruta sa Azerbejdžanom.

Jermenski premijer Pašinijan i azerbejdžanski predsednik Ilham Alijev su u novom Oboru za mir predsednika Donalda Trampa. To telo prvobitno je bilo zamišljeno da nadgleda plan o prekidu vatre u Gazi, ali se proširilo po veličini i ambiciji. Tramp planira da sazove prvi sastanak Odbora u Vašingtonu ovog meseca. Sporazum Jermenije i Azerbejdžana, dve bivše sovjetske republika, predbviđa stvaranje važnog tranzitnog koridora nazvanog "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet" koji treba da poveže Azerbejdžan i njegovu autonomnu enklavu Nahčivan, koje su razdvojene 32 kilometara širokim delom jermenske teritorije.

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je u Antverpenu da je jedino rešenje za ekonomske pretnje koje predstavljaju Kina i Sjedinjene Američke Države da Evropa postane nezavisna sila. "Potrebni su nam novi obim i nova brzina u našem pristupu kako bismo okončali fragmentaciju koja slabi i rizikuje da ponizi Evropu", rekao je Emanuel Makron poslovnih lidera u Antverpenu u Belgiji, preneli su francuski mediji. Francuski predsednik je još jednom pokrenuo ideju o "evroobveznicama", zajedničkim evropskim obveznicama za finansiranje velikih investicija i da Evropa ostane konkurentna sa Pekingom i Vašingtonom.

"Ako želimo da dovoljno investiramo u odbranu i svemirsku bezbednost, čiste tehnologije, veštačku inteligenciju i kvantno računarstvo i transformišemo našu produktivnost i konkurentnost, jedino rešenje je izdavanje zajedničkog duga", dodao je Makron. Tu ideju o zajedničkom evropskom dugu Francuska zagovara godinama, ali su je druge zemlje, uključujući Nemačku, dosledno odbacivale. Makron je takođe pozvao zemlje koje su spremne da sprovedu reforme jedinstvenog evropskog tržišta koje je predložila Komisija, da pojačaju saradnju, kako bi se što pre postigao napredak.

Saboteri su prošle godine stotine puta delovali u Nemačkoj. To pokazuje poverljiva analiza Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) u koju su uvid dobili pojedini nemački mediji, piše Dojče vele. Prošle godine je u Nemačkoj registrovan 321 slučaj sumnje na sabotažu, navodi se u poverljivom izveštaju o stanju bezbednosti Saveznog kriminalističkog ureda (BKA) koje je dostupno javnim servisima NDR i WDR, kao i listu Zidojče cajtung. Već u prvim nedeljama nove godine BKA je ponovo zabeležio više navodnih sabotaža, prenosi Dojče vele. Tako se navodi da su 7. januara nepoznate osobe provalile u transformatorsku stanicu u Vupertalu. Ulazna vrata bila su razvaljena, a kasnije je pronađena torba s alatom. Dan kasnije policija je u bavarskom Štarnbergu evidentirala pokušaj provale u postrojenje za proizvodnju električne energije pomoću vetra. U Oberhauzenu su 9. januara nestala dva radijska uređaja Nemačke železnice, pomoću kojih bi mogla da se prisluškuje radio-veza za ranžiranje teretnog saobraćaja.

Nekoliko dana kasnije u Esenu je iskočila iz šina lokomotiva teretnog voza natovarena hlorom, formaldehidom i nitrobenzenom. Na šinama su bile postavljene metalne kopče. Tom deonicom je te večeri zapravo trebao da saobraća transport sa municijom i opremom za američku vojsku – ali on je bio preusmeren. U oktobru prošle godine uspostavljen je centar za prikupljanje informacija pod nazivom „Cajtenvende“. Tamo BKA otada sistematski evidentira moguća dela sabotaže i pokušaje izviđanja. Nemački novinari pomenutih redakcija imali su uvid u izveštaj. Iz poverljivog dokumenta proizlazi da je policija 2025. godine na nivou čitave zemlje registrovala je ukupno 321 slučaj sumnje na sabotažu. U dokumentu se nalazi i spisak po saveznim pokrajinama. BKA takođe evidentira i prelete dronova, pri čemu se u nekim slučajevima navodno radi o izviđanju. Prema dokumentu, vlastima je prošle godine prijavljeno 1.289 takvih slučajeva s ukupno 2.310 preleta dronova – jer je u pojedinim slučajevima viđeno više letelica istovremeno.

Američki predsednik Donald Tramp poništio je ključni dokument koji je usvojila administracija Baraka Obame, koji je bio osnov za donošenje svih federalnih mera za suzbijanje emisija gasova staklene bašte. Radi se o "zaključku o ugroženosti" iz 2009. godine, kojim je utvrđeno da više gasova staklene bašte predstavlja pretnju javnom zdravlju, što je bila pravna osnova za ograničavanje tih emisija, posebno kada je reč o automobilima, prenolsi BBC. Bela kuća je to nazvala "najvećom deregulacijom u američkoj istoriji" i istakla da će sada automobili biti jeftiniji, jer će se troškovi proizvođača smanjiti za 2.400 dolara po vozilu. Dodaje se da će se ukidanjem te regulative uštedeti više od bilion dolara, a omogućiće i smanjenje cena energenata i prevoza. Ekolozi tvrde da je odluka Trampa izuzetno štetna i spremni su da je ospore pred sudovima, a mnogi ne veruju ni u tvrdnje o uštedama.

Usled američkog naftnog embarga i isključenjima struje, Kuba se našla pred potpunim kolapsom. Nakon napada SAD na najbližeg kubanskog saveznika, Venecuelu, i hapšenja Nikolasa Madura, Karakas je obustavio isporuke nafte tom ostrvu. Krajem januara američki predsednik Donald Tramp proglasio je Kubu „posebnom pretnjom nacionalnoj bezbednosti Sjedinjenih Država“ i zapretio svim državama carinama ako nastave da snabdevaju Kubu naftom ili naftnim derivatima. Kubanski predsednik Migel Dijas-Kanel za početak je te mere nazvao „fašističkim, kriminalnim i genocidnim“. U međuvremenu poručuje da je Kuba spremna na razgovore sa SAD – „bez preduslova“. Istovremeno insistira da njegov režim nije pred kolapsom i najavljuje detalje plana za jačanje energetskog sektora.

To potvrđuje i Bert Hofman, vodeći istraživač u nemačkoj GIGA institutu za latinoameričke studije, koji se trenutno nalazi u Havani. „Postoji veliko iščekivanje. Živimo u nekoj vrsti ’kriznog normaliteta’ – život ide dalje. Nestanci struje su učestaliji, benzina je manje, ali sve se pogoršava postepeno. Na ulicama i dalje ima saobraćaja“, kaže Hofman. No, reč je o varljivoj normalnosti, jer zemlja „nema nikakvu perspektivu da dobije naftu“. Od 3. januara sve se promenilo, kaže Hofman. Tada je otpala Venecuela, kao najvažniji dobavljač nafte za Kubu. Meksiko, drugi najvažniji dobavljač, obustavio je za januar planirane isporuke. Od 9. decembra nijedan tanker s naftom nije pristao na Kubi.

