Pregovori o Ukrajini u Ženevi počinju posle 12 časova: Razgovorima posredovala administracija SAD-a

Ruska delegacija planira da započne trilateralne pregovore o Ukrajini u Ženevi posle 12 časova rekao je novinskoj agenciji izvor RIA Novosti na mestu održavanja pregovora.

"Počeće u 12.30 po lokalnom vremenu", rekao je izvor.

Pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine o ukrajinskom rešenju biće održani u Ženevi 17. i 18. februara.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov je ranije izvestio da rusku delegaciju na pregovorima predvodi pomoćnik predsednika Vladimir Medinski .

U njoj su i zamenik ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin, načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov i drugi zvaničnici.

Delegacija iz Kijeva, koju predvodi sekretar Saveta bezbednosti Ukrajine Rustem Umerov, stigla je u ponedeljak u Ženevu.

Pored njega, u ukrajinskoj delegaciji su šef predsedničkog kabineta Kirilo Budanov, zamenik ministra spoljnih poslova Serhij Kislica i zamenik šefa vojnoobaveštajne službe Vadim Skibicki.

Razgovori između zaraćenih strana u Ženevi nadovezuju se na prethodne sastanke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Ovim pregovorima je posredovala administracija SAD pod predsednikom Donaldom Trampom, koji je u Ženevu poslao svog glavnog pregovarača Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera.

Pored trilateralnog sastanka, biće održani i razgovori Rusije i SAD o oživljavanju ekonomskih odnosa između dve zemlje.

Autor: Marija Radić