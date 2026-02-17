BIZARNO! Ćerka godinama KRILA TELO majke Sofije u podrumu: Razlog BUDI JEZU

U nemačkim selima postoji decenijska tradicija da gradonačelnik starijim penzionerima iz svog mesta čestita rođendan.

Tu čast želeo je baka Sofiji želeo da ukaže gradonačelnik Ruhmansfeldena Verner Trojber, ali to nije godinama uspevao jer je Sofijina ćerka Krista uvek odbijala posetu.

Svaki put kada bi Trojber hteo da vidi baka Sofiju, rođenu davne 1922. godine, Krista B. (82) mu ne bi dozvolila da uđe u kuću.

Nakon osam godina pokušavanja, Trojber je postao sumnjičav, pa je o svemu informisao tužilaštvo.

Policija je potom došla radi pretresa kuće i naišla na jezivo otkriće - u podrumu su pronašli mumificirano telo baka Sofije!

"Tri puta sam dolazio..."

Nestanak baka Sofije u donjobavarskoj opštini u početku je jedva bio primećen. Samo je gradonačelnik u jednom trenutku postao sumnjičav.

"Za 95. rođendan želeo sam da čestitam, tri puta sam dolazio, ali niko nije otvorio", rekao je gradonačelnik.

Za 100. rođendan ćerka je otkazala, jer je Sofija B. navodno bila bolesna. Za 101. rođendan ista priča. Na kraju je Krista B. za 103. rođendan svoje majke izjavila da je penzionerka pre dve godine umrla u Češkoj.

Tada je Verneru Trojberu postalo jasno da tu "nešto smrti". Dana 30. decembra obavestio je tužilaštvo.

Komšije se godinama čudile

Stanovnici navode da Sofiju B. nisu videli skoro čitavu deceniju. Jedna komšinica je ćerki od vremena korone redovno kuvala hranu.

"Uvek sam kuvala samo za jednu osobu", tvrdi komšinica.

Hranu je ostavljala ispred ulaznih vrata. Lični kontakt sa Kristom gotovo nikakav. Ali svake nedelje je u poštanskom sandučetu ležalo rukom pisano pismo zahvalnosti od Kriste B.

Drugi susedi kažu da je Krista B. bila ljubazna, ali veoma povučena. U kuću nije puštala nikoga.

Uzrok smrti nejasan

Od čega je baka Sofija umrla, obdukcija nije mogla da utvrdi, saopštila je policija. Takođe je nejasno koliko je tačno telo ležalo u kući pre nego što je početkom februara pronađeno.

Istražitelji, međutim, nisu pronašli naznake nasilnog zločina.

Kako piše Bild, Sofijina zdravstvena knjižica nije korišćena više od deset godina. Ali je očigledno penzija od oko 1.500 evra i dalje primana na njeno ime. Kriminalistička policija i tužilaštvo zato ispituju sumnju na prevaru.

Osumnjičena se, prema navodima policije, u međuvremenu sama javila na lečenje u specijalizovanu kliniku.

Autor: S.M.