Stravičan teroristički napad u Rusiji! Digli vojnu komandu u vazduh - ima mrtvih, stižu jezivi snimci sa lica mesta

Snažna eksplozija potresla je danas zgradu vojne komande u Vsevološkom okrugu Lenjingradske oblasti Rusije, pri čemu su se delimično urušili drugi i treći sprat objekta.

Prema dosadašnjim informacijama iz ruskih medija, u eksploziji su poginule najmanje tri osobe, dok se pod ruševinama još uvek nalazi najmanje jedan pripadnik vojske.

Prema preliminarnim podacima, eksplozija je odjeknula oko 14.20 časova. Na lice mesta odmah su upućene hitne službe – vatrogasci, spasioci i medicinske ekipe – koje i dalje rade u izuzetno rizičnim uslovima zbog opasnosti od daljeg urušavanja zgrade.

Urušeni spratovi i potraga za preživelima

Mediji navode da su usled eksplozije ozbiljno oštećeni drugi i treći sprat zgrade vojne komande. Spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do osobe za koju se veruje da je živa i da se nalazi pod ruševinama. Akcija spasavanja odvija se oprezno, jer postoji realan rizik od dodatnog obrušavanja konstrukcije.

Guverner Lenjingradske oblasti naložio je da se vojsci pruži puna logistička i tehnička pomoć u raščišćavanju ruševina i zbrinjavanju povređenih.

Uzrok eksplozije nepoznat, spekuliše se o sabotaži

Uzrok eksplozije za sada nije zvanično saopšten. Nadležne službe pokrenule su istragu, a sve verzije događaja su otvorene. Pojedini vojni kanali na društvenim mrežama iznose pretpostavku da je reč o terorističkom aktu, ali za te tvrdnje trenutno ne postoji zvanična potvrda.

Днем 17 февраля в городе Сертолово Ленинградской области произошел взрыв в здании военной комендатуры, разрушены 2 этажа из 3, сообщается о погибших. pic.twitter.com/DNJ6SwPhnl — SUPERNOVA + (@Lilit777777777) 17. фебруар 2026.

Zvanični podaci o tačnom broju stradalih i povređenih još nisu objavljeni. Očekuje se da će se više informacija znati nakon što se završi spasilačka operacija i obavi uviđaj na mestu eksplozije.

Situacija na terenu i dalje je napeta, dok se istraga nastavlja, a bezbednosne mere u regionu su pojačane.

