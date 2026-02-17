USRED DEČJE UTAKMICE USTALA I POČELA DA PUCA! Užas u Americi: Roberta ubila bivšu suprugu i dete, pa izvršila samoubistvo (VIDEO)

Naoružana osoba usmrtila je juče majku Rondu Dorgan i njeno dete na tribinama tokom hokejaške utakmice srednjoškolaca u američkom gradu Roud Ajlendu, i ranio još troje mališana. Policija je potvrdila da je osumnjičena osoba 56-godišnji Robert Dorgan, otac jednog od mladih hokejaša koji je pre nekoliko godina promenio pol, kao i ime i prezime u Roberta Espozito.

Roberta je sedela na vrhu tribina na strani domaćeg tima tokom hokejaške utakmice, da bi u jednom momentu ustala i otvorila vatru. Pucala je, kako se veruje, u svoju bivšu suprugu Rondu, troje svoje dece i jednog porodičnog prijatelja, preneo je britanski list "Telegraf".

Prema rečima Tine Gonsalves iz policije u Potaketu, Robertu je pokušao da razoruža jedan od gledalaca utakmice, ali je ona uzela rezervno oružje i izvršila samoubistvo.

Ronda Dorgan je preminula na licu mesta, a dete je podleglo povredama nekoliko sati kasnije u bolnici. Robertina ćerka je potvrdila da je ubica njen otac i da je "imao probleme sa mentalnim zdravljem".

Na jednom od snimaka utakmice, čuju se pucnji. Nekoliko trenutaka kasnije, deca beže sa sa leda, a publika trči ka izlazima iz arene Denis M. Linč. Cela arena i okolne firme su evakuisani, dok je veliki broj policajaca došao ispred objekta u kojem se dogodio zločin.

Roberta je jednom prilikom rekla policiji da je 2020. podvrgnuta operaciji promene pola. nakon čega je i promenila ime u Roberta, i da je njen tast zbog toga rekao da će je "ubiti azijska ulična banda ako se ne iseli iz kuće". Godinu dana kasnije, razvela se od supruge, piše britanski list.

Robertina supruga je govorila da ona ima "narcisoidne osobine i poremećaj ličnosti", da bi kasnije rekla da su "nepremostive razlike" dovele do razvoda. Kada su se zvanično razveli, u junu 2021, Roberta se preselila na Floridu gde je radila kao vozač kamiona.

Na Robertinim profilima na društvenim mrežama, može se videti da je aktivno podržavala teoretičare zavera i republikance, ali i da je delila objave u kojima američki predsednik Donald Tramp kritikuje demokrate.

"Ovo je izolovani incident"

Gradonačelnik Don Grebijen nazvao je pucnjavu "tragičnom", ali je naglasio da je to bio "izolovani incident".

Ketrin Klark, demokratska predstavnica iz Masačusetsa, rekla je da je ovo "besmislena tragedija" i pozvala Kongres da "usvoji zakone zasnovane na zdravom razumu kako bi se jednom za svagda okončao ovaj cirkus nastao zbog oružanog nasilja".

Prošle nedelje je transrodni tinejdžer usmrtio svoju majku i brata kod kuće, a potom u obližnjoj školi ubio petoro učenika i jednog nastavnika u Tambler Ridžu u Kanadi.

Autor: Jovana Nerić