KRAJ, NAKON VIŠE OD ČETIRI SATA! Vrata su konačno otvorena, a evo šta se desilo tokom ključnih razgovora u Ženevi

U Ženevi je završen prvi dan trilateralnih pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka koji je trajao četiri i po sata i održan je na ruskom i engleskom jeziku iza zatvorenih vrata, kazao je izvor upućen u održavanje pregovora.

Kako je izvor rekao za RIA novosti, Britanci, predvođeni savetnikom za bezbednost premijera Kira Starmera, Džonatanom Pauelom, takođe su stigli na mesto održavanja samita, kako bi se upoznali sa rezultatima razgovora.

Sutra nastavak razgovora

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglasio je da se ne očekuju vesti nakon završenog sastanka i da će strane nastaviti svoj rad sutra.

Istovremeno, savetnik predsednika Ukrajine Serhij Leščenko potvrdio je za Ukrinform da su se razgovori održali uz prisustvo evropskih savetnika za bezbednost, dodajući da oni nisu bili neposredno prisutni u pregovaračkoj sali.

Leščenko je naveo da su prisutni savetnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije, koji su u stalnoj vezi sa učesnicima pregovora.

Prema njegovim rečima, njihovo prisustvo odgovara interesima Ukrajine i Evrope, jer "Evropa mora da bude za pregovaračkim stolom, a put Ukrajine ka EU je neizbežan i koristan za obe strane".

Oglasio se Tramp pre početka pregovora

Američki predsednik Donald Tramp, pre nove runde razgovora, izjavio je da bi Ukrajina trebalo "što pre da sedne za pregovarački sto".

Nova runda pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine o ukrajinskom rešenju održala se u Ženevi, u hotelu "Interkontinental Ženeva".

Rusku delegaciju je predvodio pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Vladimir Medinski, američku delegaciju specijalni izaslanik Stiven Vitkof i visoki savetnik Bele kuće Džared Kušner, a ukrajinsku delegaciju šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.

Sastanci radne grupe za ekonomska pitanja, u kojoj je i generalni direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev takođe će se održati u Ženevi.

Autor: D.Bošković