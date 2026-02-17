Predsednik Perua Hose Heri smenjen posle 4 meseca: Osma promena lidera za manje od 10 godina

Predsednik Perua Hose Heri smenjen je nakon što mu je Kongres izglasao nepoverenje, što predstavlja osmu promenu lidera u zemlji za gotovo deceniju političke nestabilnosti.

Kongres Perua odobrio je predlog o nepoverenju protiv Hosea Herija sa 75 glasova za i 24 protiv, u potezu koji je usledio svega četiri meseca nakon što je preuzeo dužnost vršioca dužnosti predsednika i dva meseca pre očekivanih opštih izbora.

Glasanje je usledilo nakon optužbi da je Heri održavao nezvanične sastanke sa kineskim biznismenima, u jednom slučaju dok je nosio kapuljaču, što je dovelo do istrage Kancelarije državnog tužioca zbog mogućeg nezakonitog sponzorstva i teškog trgovanja uticajem, preneo je CNN.



"Predsedavajući proglašavaju mesto predsednika Kongresa Republike upražnjenim, a samim tim i mesto predsednika Republike je upražnjeno“, rekao je Fernando Rospiljosi, vršilac dužnosti predsednika Kongresa.



Različiti politički blokovi sada će se sastati kako bi se usaglasili oko liste kandidata za predsednika Kongresa, za zakonodavno glasanje koje će odrediti sledećeg vršioca dužnosti predsednika.

Heri (39) preuzeo je predsedničku funkciju u oktobru nakon što je postao predsednik Kongresa, kada je predsednica Dina Boluarte opozvana. Boluarte je predvodila izvršnu vlast od opoziva i hapšenja Pedro Castillo 2022. godine, koji je na funkciji proveo godinu i po dana.

Autor: D.Bošković