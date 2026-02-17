POLITIČAR TAJNO SNIMAO ŽENE ISPOD SUKNJE! Skandal u Francuskoj: Pronađeno 1800 eksplicitnih fotografija na disku bivšeg savetnika u Senatu

Bivši savetnik u francuskom Senatu osuđen je na jednogodišnju uslovnu kaznu zbog tajnog fotografisanja žena ispod suknje, uključujući i Gornji dom francuskog parlamenta.

Pedesetogodišnjem Sebastianu G. sudilo se nakon što su dvojica njegovih kolega 2023. godine u zajedničkom prostoru desničarske stranke Le Republika otkrila disk sa više od 1800 fotografija, uglavnom seksualne prirode, kako je naveo sudija tokom suđenja prošlog meseca, piše Le Monde.

Pronađeno više od 1800 fotografija

Na disku su se nalazile fotografije zadnjica i dekoltea odevenih žena snimljene na javnim mestima poput ulice ili Senata, kao i fotografije bivše devojke koju je snimio nagu u svom domu.

Sledeće godine prijavljen je upravi Senata, nakon čega je dobio otkaz posle više od dve decenije službe.

Osuđen i bivši senator

"Nikada nikoga nisam želeo da povredim", rekao je na sudu, tvrdeći da slike nikada nije delio.

Izjavio je da je osjećao "potrebu da sakuplja lepotu žena".



Sud mu je zabranio pristup Senatu i naložio mu psihološko i psihijatrijsko lečenje.

Prošlog meseca sud je proglasio krivim i bivšeg senatora koji je poslanicu drogirao ekstazijem s namerom da je seksualno napadne i osudio na 18 meseci zatvora.

Autor: D.Bošković