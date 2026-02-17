VRATA SE OTVORILA, A ZELENSKI ZAGRMEO KAO NIKAD PRE! Ovakve reči Tramp od njega dosad nije čuo, a onda tražio sastanak sa Putinom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji podrazumeva jednostrano povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa i predaju te teritorije Rusiji. U intervjuu za američki portal Aksios, Zelenski je naglasio da bi takav dogovor bio politički i društveno neodrživ.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su se ukrajinski i ruski pregovarači sastali u Ženevi na trećoj rundi direktnih razgovora, a ključno sporno pitanje ostaje kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko deset odsto i dalje pod kontrolom Kijeva.

Ukrajinski predsednik izjavio je da je ukrajinskom pregovaračkom timu u Ženevi naložio da pokrene pitanje budućeg sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ocenio da je takav sastanak najbolji način da se postigne proboj u mirovnim pregovorima.

Kraj nakon više od 4 sata! Evo šta se desilo na pregovorima Ukrajine, Rusije i SAD.

Zelenski: "Tramp je nepravedan"

Zelenski je naveo da su mu američki posrednici Stiv Vitkof i Džared Kušner preneli da Rusija zaista želi okončanje rata i da bi na toj osnovi trebalo koordinisati stavove pred pregovore.

Ipak, ukrajinski predsednik je istakao da je mnogo oprezniji u proceni namera Moskve.



Takođe je poručio da američki predstavnici ne bi trebalo da pokušavaju da ga primoraju da promoviše mirovni plan koji bi njegovi građani doživeli kao "neuspešnu priču".

- Nepravedno je to što Tramp javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke.

Posebno je ocenio kao "nepravedno" to što predsednik SAD Donald Tramp javno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi postizanja mira. Prema njegovim rečima, iako je možda politički lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na mnogo veću Rusiju, trajni mir se ne može postići tako što će se "dati pobeda" ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Tramp je poslednjih dana u dva navrata izjavio da je teret kompromisa na Zelenskom.

- Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne konačna odluka - rekao je Zelenski za Axios.

Istovremeno je zahvalio Trampu na naporima da posreduje u mirovnom procesu, naglasivši da njegovi razgovori sa Kušnerom i Vitkofom nisu praćeni pritiscima kakve Tramp koristi u javnim istupima.

- Poštujemo jedni druge - rekao je Zelenski, dodajući da "nije osoba koja lako popušta pod pritiskom".

Autor: D.Bošković