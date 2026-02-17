Suzanu je u stanu ubio bivši dečko, njihovog sina izbo 14 puta: Horor je trajao 18 minuta

Poslednji minuti života majke Suzane K. (42) bili su ispunjeni strahom i bolom. Ali šta se zaista desilo te noći kada je njen bivši dečko postao ubica, a njihov 10-godišnji sin završio teško povređen? Bild rekonstruiše užasan slučaj ubistva koji je šokirao Lajpcig, minut po minut.

U sudnici Nik V. (38) je sakrio svoje lice iza fascikle. On je optužen za ubistvo svoje bivše devojke Suzane K., kada je teško ranio i njihovog sina.

Prema pisanju Bilda, Nik i Suzana su bili u vezi duže od 13 godina. Oboje su radili u gradskoj bolnici Svetog Georgija, dugo su delili stan u Lajpcigu i uvek su delili odgovornost za svog sina. Prema rečima kolega, on joj je davao malo prostora i bio je nepoverljiv. Na kraju više nije mogla da izdrži, raskinula je sa njim i upoznala nekog novog. On se iselio - i vratio se u veče zločina.

Nik V. vidi stvari drugačije nego što se navodi u optužnici.

"Nismo zaista bili razdvojeni. Samo nekoliko dana ranije, bili smo zajedno na odmoru na Baltičkom moru", rekao je on.

Koristeći optužnicu, izjave optuženih i iskaze svedoka, Bild pokušava da rekonstruiše događaje od 18. avgusta 2025. godine. Ono do čega su došli jeste prikaz hladnokrvnog femicida, zapis nemoći i ludila.

Oko 22.10, Suzana K. proverava svog sina u dečijoj sobi stana u prizemlju. Nakon toga, odlazi u kuhinju gde je čeka njen novi dečko. Par izlazi na balkon.

Oko 22.15 sati, dok njih dvoje puše na balkonu, pojavljuje se Nik V. Želi da uđe u stan, ali ne može - verovatno zato što je ključ u bravi sa unutrašnje strane.

Viši javni tužilac Ulrih Jakob rekao je optuženom da je imao dva noža kod sebe.

Prema optužnici, oko 22.20, Nik V. je šutnuo vrata. Naterao je Suzanu K. da uđe u dnevnu sobu i ubo je u stomak nožem sa dve oštrice. Nik V. je priznao ubod, ali je tvrdio da je novi dečko naglo otvorio vrata i tako ga gurnuo.

U 22.23, Suzana K., teško povređena, beži kroz prozor dečije sobe stana i pada na ulicu sa teškim povredama. Komšija joj pomaže, a stiže i policija. Žena ima povrede stomaka opasne po život.

Prema optužnici, u 22.25, Nik V. je ušao u sinovljevu spavaću sobu i izbo dete najmanje 14 puta sa "namerom da ga ubije". Nik tvrdi da se toga ne seća.

"Povredio sam ženu koju sam voleo. Bio sam u stanju šoka i došao sam svesti tek kada sam se sagnuo nad svojim krvavim sinom na krevetu", rekao je on.

U 22.26, Nik odvlači povređenog dečaka u kuhinju, pokazuje na drugog čoveka i kaže: "Pogledaj ga, on je taj koji je uništio porodicu!"

Prema rečima komšije Ibrahima Bekera, u 22.29, dečak vrišti u strahu, ali policajac nije odmah ušao u stan, već je čekao pojačanje.

Oko 22.31, novi Suzanin dečko je još uvek u stanu. Kada mu Nik V. preti nožem, on beži na balkon, gde obaveštava policiju o situaciji unutra.

Minut kasnije, kako se još policajaca približavalo stanu, dečak prekriven krvlju iznenada je potrčao prema njima. Nekoliko policajaca mu je pružilo pomoć.

U 22.33, Nik zove hitne službe.

"Dobro veče, ulica Fric-Hanšmana, pokušaj ubistva žene i deteta - to sam bio ja", rekao je on.

U 22.34 sati stigla je prva hitna pomoć.

Nik je u 22.35 sati dozvolio da ga uhapse. Policajci ga prvobitno smeštaju pod stražu na stepeništu. Komšije ga čuju kako zviždi - a kasnije ga čuju kako pita policajku da li joj je zgodan.

Suzana K. je prevezena u bolnicu, ali je kasnije te noći podlegla teškim povredama. Njen sin je podvrgnut hitnoj operaciji i preživeo je očev napad. Nik V. tvrdi da je te večeri samo tražio razgovor. Kaže da je u početku nož izvukao samo da bi se odbranio od napada njenog novog dečka.

Suđenje za ubistvo i pokušaj ubistva se nastavlja.

Autor: D.Bošković