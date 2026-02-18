Zatvorenik u Londonu pobegao drugi put za nedelju dana: Policija moli građane za pomoć (FOTO)

Zatvorenik opisan kao nasilan, koji čeka deportaciju u Ganu, pobegao je iz pritvora drugi put za samo nedelju dana.

Daiel Boakje (21) je pobegao iz policijskog pritvora u bolnici u južnom delu Londona, piše Sky News.

Boakje, koji je u zatvoru HMP Feltham služio kaznu zbog pljačke, ponovno je pobegao u nedelju iz bolnice, gde mu je pružana lekarska pomoć. On je nasilan i povezan sa bandama, tvrde vlasti.

"Policajci su potrčali za njim, ali nisu uspeli da ga uhvate pre nego što je izašao iz zgrade", izjavio je portparol policije.

A charade of a proper country....

'Violent' prisoner due for deportation escapes custody for second time in a week | UK News | Sky News https://t.co/0ipHuXXg3w — Colleen Bedford #golliewogs now under house arrest (@bedford_colleen) 17. фебруар 2026.

Ovo je njegov drugi beg u kratkom roku. Prvi put je pobegao 10. februara u ranim jutarnjim satima iz univerzitetske bolnice gde je bio pod nadzorom zatvorske službe. Zatvorska služba tada je saopštila da "hitno" sarađuje s policijom i istražuje okolnosti koje u dovele do bega.

Policija je uspela da ga pronađe u sredu poslepodne na adresi u jugoistočnom delu Londona, ali sada je ponovno u bekstvu.

Londonska policija moli javnost za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći i dovesti do njegovog pronalaženja.

"Ima 21 godinu, crnac je, srednje je visine i vitke građe. U trenutku bega nosio je donji deo sive trenerke i tamnu Nike jaknu", navela je policija.

Autor: Marija Radić