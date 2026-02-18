AKTUELNO

Zatvorenik u Londonu pobegao drugi put za nedelju dana: Policija moli građane za pomoć (FOTO)

Zatvorenik opisan kao nasilan, koji čeka deportaciju u Ganu, pobegao je iz pritvora drugi put za samo nedelju dana.

Daiel Boakje (21) je pobegao iz policijskog pritvora u bolnici u južnom delu Londona, piše Sky News.

Boakje, koji je u zatvoru HMP Feltham služio kaznu zbog pljačke, ponovno je pobegao u nedelju iz bolnice, gde mu je pružana lekarska pomoć. On je nasilan i povezan sa bandama, tvrde vlasti.

"Policajci su potrčali za njim, ali nisu uspeli da ga uhvate pre nego što je izašao iz zgrade", izjavio je portparol policije.

Ovo je njegov drugi beg u kratkom roku. Prvi put je pobegao 10. februara u ranim jutarnjim satima iz univerzitetske bolnice gde je bio pod nadzorom zatvorske službe. Zatvorska služba tada je saopštila da "hitno" sarađuje s policijom i istražuje okolnosti koje u dovele do bega.

Policija je uspela da ga pronađe u sredu poslepodne na adresi u jugoistočnom delu Londona, ali sada je ponovno u bekstvu.

Londonska policija moli javnost za bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći i dovesti do njegovog pronalaženja.

"Ima 21 godinu, crnac je, srednje je visine i vitke građe. U trenutku bega nosio je donji deo sive trenerke i tamnu Nike jaknu", navela je policija.

