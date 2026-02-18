AKTUELNO

Svet

Šefovi ruske i ukrajinske delegacije održali odvojeni sastanak posle glavne runde pregovora u Ženevi

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, PETR DAVID JOSEK, PIXABAY.COM ||

Ukrajina i Rusija održale odvojeni sastanak nakon trilateralnih razgovora, koji su održani ranije danas u Ženevi. To je prenela Ukrajinska pravda, pozivajući se na Dijanu Davitijan, šeficu pres službe sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

Sastanku su navodno prisustvovali šefovi dve delegacije, predstavnik Ukrajine Rustem Umerov i predstavnik Rusije Vladimir Medinski, kao i David Arahamija, lider ukrajinske stranke Sluga naroda.

U komentaru ruskim medijima, Medinski je potvrdio da se sastao sa ukrajinskom delegacijom. Razgovori su trajali oko sat i po, ali teme o kojima se razgovaralo ostaju nepoznate.

podsećamo, ranije danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su trilateralni pregovori u Ženevi između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine bili teški, ali da su se strane dogovorile da razgovori budu nastavljeni.

"Vidimo da je postignut napredak, ali za sada se stavovi razlikuju jer su pregovori bili teški", rekao je Zelenski novinarima, preneo je Ukrinform.

Autor: D.Bošković

