'NJIHOVA DELA LIČE NA PONAŠANJE NARKOMANA!' Ukrajina oštro odgovorila Budimpešti posle zavrtanja slavine

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

"To je metafora kojom želimo da objasnimo ponašanje vlade Viktora Orbana, koja, uprkos politici EU, želi da zadrži zavisnost od ruske nafte i gasa“

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Georgij Tihi izjavio je da odluka Mađarske da obustavi isporuke dizel-goriva Ukrajini podseća na "ponašanje narkomana".

"Izvinite, ovo zaista podseća na ponašanje narkomana, uz sav respekt prema ozbiljnom problemu narkomanije. To je metafora kojom želimo da objasnimo ponašanje vlade Viktora Orbana, koja, uprkos politici Evropske unije, želi da zadrži zavisnost od ruske nafte i gasa“, rekao je Tihi komentarišući odluku Mađarske i Slovačke o dizel-gorivu.

Ukrajinsko ministarstvo je takođe napomenulo da su isporuke nafte u Mađarsku i Slovačku preko naftovoda „Družba“ prekinute zbog oštećenja opreme u Lavovskoj oblasti. Mađarsku su, prema rečima Tihog, istog dana obavestili o problemima.

Mađarska je danas objavila da prekida isporuke dizel-goriva u Ukrajinu. Povod za tu odluku, kako su naveli ministar spoljnih poslova Peter Sijarto i premijer Slovačke Robert Fico, bio je Kijevski prekid isporuka nafte preko „Družbe“.

Budimpešta je takav potez Kijeva protumačila kao politički pritisak.

Mađarsko izdanje HVG navelo je da izvoz dizela u Ukrajinu ne vrši država, već mađarska kompanija MOL, pa je nejasno koje konkretne korake će Budimpešta preduzeti da obustavi snabdevanje. Fico je sa svoje strane izjavio da će izvođenje dizela zaustaviti jedina rafinerija u Slovačkoj, u vlasništvu Slovnafta.

Autor: D.Bošković

