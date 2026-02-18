Prodao kuću da bi delio plate: Priča o direktoru heroju dobila neobičan obrt!

Izvršni direktor jedne kompanije iz Sijetla pre više od deset godina doneo je neuobičajenu odluku koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Den Prajs je tada smanjio sopstvenu platu za milion dolara kako bi svim zaposlenima u svojoj firmi obezbedio godišnju zaradu od najmanje 70.000 dolara. Dok su ga jedni proglašavali herojem, drugi su predviđali da će takav potez dovesti firmu do bankrota. Ipak, ispostavilo se da je ishod bio potpuno drugačiji.

Prajs je naveo da se od tog trenutka broj radnika u njegovoj kompaniji utrostručio, kao i da zaposlenima i dalje isplaćuje najmanje 70.000 dolara godišnje. Istakao je da je, kako bi mogao da pokrije sopstvene troškove, morao značajno da promeni način života - prodao je drugu kuću, smanjio lične izdatke i posegnuo za ušteđevinom, preuzimajući veliki rizik.

- To je u suprotnosti sa onim što ljudi očekuju i onim što obično vidimo u smislu korporacija i kompanija - rekao je Endrju Hafenbrek, asistent za menadžment i organizaciju na Univerzitetu u Vašingtonu. Prema podacima Instituta za ekonomsku politiku, prosečna zarada izvršnog direktora čak je 320 puta viša od plate prosečnog radnika.

Prajs je poručio da bi voleo da i druge kompanije slede primer njegove firme, iako se to za sada ne dešava u većoj meri. On smatra da su prihodi njegove kompanije "Gravity Payments" značajno porasli upravo zahvaljujući većim platama, jer su one doprinele stvaranju izuzetno lojalnog tima zaposlenih.

- Procenat zaposlenih koji napuštaju našu kompaniju je prepolovljen. Zato kad imate zaposlene koji ostaju duplo duže, njihovo znanje o tome kako da pomognemo našim klijentima je vremenom naglo poraslo i to je zaista ono što je povećalo plate zaposlenih više nego smanjenje moje plate - rekao je Prajs.

Tokom pandemije, kompanija je u martu 2020. godine izgubila 55 odsto poslovanja, ali se već četiri meseca kasnije oporavila. Do toga je došlo i zahvaljujući zaposlenima koji su dobrovoljno pristali na privremeno smanjenje svojih plata. Kao znak zahvalnosti za žrtvu koju je podneo i viziju koju je sproveo, zaposleni su odlučili da mu poklone automobil marke Tesla, što je Prajsa posebno dirnulo.



- Moji zaposleni su učinili za mene mnogo više nego što sam ja ikada mogao da uradim za njih. Dakle, činjenica da su hteli da mi daju tako nestvaran, neverovatan poklon, prilično je posebna. Ne znam da li to mogu da izrazim rečima - napisao je Prajs uz fotografiju, piše Blic Biznis.

