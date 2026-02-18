Tašta pokušala da ubije zeta otrovanom kafom: U svemu pomagala i ćerka, evo kako su otkrivene

Policija u mađarskoj Baranji zatvorila je slučaj dve žene koje su navodno pokušale da na unapred isplaniran način ubiju 42-godišnjeg muškarca u Pečuju, prenosi Blik.

Slučaj je dospeo u pažnju vlasti u julu 2025. godine, kada je suprug podneo prijavu nakon što je posumnjao da su njegova supruga i tašta možda ubacile smrtonosni otrov u njegovu kafu. Iako pokušaj ubistva nije uspeo, dokazi prikupljeni tokom istrage potkrepili su sumnju, pa su dve žene privedene.

Priča se odnosi na 53-godišnju ženu iz Pečuja i njenu 76-godišnju majku, koje su navodno pokušale da protiv muškarca upotrebe otrov napravljen od ricinusovih semenki. Ricinusove semenke sadrže izuzetno toksičnu supstancu, ricin, koja može biti smrtonosna čak i u malim količinama.

Prema rezultatima istrage, žene su potopile semenke i otrovni sok umešale u muškarčevu kafu. Međutim, plan je propao jer muškarac nije popio napitak, tako da nije pretrpeo nikakvu zdravstvenu štetu.

Tokom istrage policija je detaljno rasvetlila okolnosti slučaja, a obe žene su saslušane u svojstvu osumnjičenih. Nakon zadržavanja, nadležni organi su pokrenuli postupak za određivanje pritvora, koji je sud i odredio.

Na osnovu prikupljenih dokaza, policija je podnela krivičnu prijavu za pokušaj ubistva. Dokumentacija je poslednjih dana prosleđena tužilaštvu, koje će odlučiti o daljim pravnim koracima.

Autor: D.Bošković