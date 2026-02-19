Stajali kao ukopani gledali u lavinu koja je išla ka njima: Uskoro je nastala opšta panika (VIDEO)

Alpe su tokom prošle nedelje pogodile obilne snežne padavine, što je izazvalo brojne lavine. U dolini Val Veni u Italiji, na samoj švajcarskoj granici, jedna od lavina se dogodila neposredno iznad skijališta. Oblak snega spustio se u dolinu, prekrivajući skijaše koji su čekali žičaru.

Val Veni je bočna dolina blizu Mon Blana, gde je nivo opasnosti od lavina bio na četvrtom nivou tokom protekle nedelje zbog velike količine novonastalog snega i brzog nagomilavanja slabih snežnih slojeva.

Lavina se dogodila i iznad žičare Zerota u skijalištu Kurmajer, a lavinu je kamerom zabeležio jedan od skijaša.

Snežna masa se prvo kretala velikom brzinom sa vrha planine prema dolini i žičari. Dok su skijaši u početku samo ćutke posmatrali događaje, strah je ubrzo preuzeo kontrolu, jer je postalo jasno da neće moći da pobegnu od snežnog oblaka. Usledila je vriska i panika.

Za samo nekoliko sekundi, oblak snega je prekrio skijaše, vidljivost je postala gotovo nula, a komadi snega su leteli vazduhom.

U alpskom regionu Italije, Švajcarske, Francuske i Austrije ovih dana upozoravaju da su uslovi van uređenih skijaških staza opasni, a sama putanja lavine je nepredvidiva. Može dostići i uređene delove staza, upozoravaju nadležni.

Samo dva dana ranije, tri osobe su poginule u lavini ispred skijališta u Kurmajeru.

Autor: Marija Radić