SB UN održao sednicu o Gazi i Zapadnoj obali pred Trampov Odbor za mir

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je danas sednicu na visokom nivou o prekidu vatre u Gazi i potezima Izraela na Zapadnoj obali, uoči odlaska svetskih lidera u Vašington na prvo zasedanje Odbora za mir predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.

Podsekretarka UN Rozmari Dikarlo je rekla da se humanitarne operacije nastavljaju uz "ozbiljna ograničenja", uprkos ponovnom otvaranju prelaza Rafa za pešački saobraćaj 2. februara, navedeno je u saopštenju UN-a.

Dikarlo je upozorila na intenzivirane izraelske napade krajem januara i početkom februara, kao i na opsežne operacije i racije na Zapadnoj obali, praćene pritvaranjima i raseljavanjem palestinskih porodica.

Ona je izrazila zabrinutost zbog odluke Izraela da odobri mere sprovođenja zakona i prenos vlasti u oblastima A i B, ocenivši da bi to predstavljalo "opasno širenje izraelske civilne vlasti" na okupiranoj teritoriji.

Takođe je pozvala na poništavanje odluke o nastavku registracije zemljišta u oblasti C, upozorivši da bi to moglo da liši Palestince njihove imovine.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, koja predsedava Savetom u februaru, pozvala je na sprovođenje druge faze mirovnog plana, uz dekomisioniranje Hamasovog oružja i uspostavljanje stabilne palestinske uprave.

Ona je naglasila da "Hamas ne sme da ima buduću ulogu u upravljanju Gazom" i upozorila je da Gaza ne sme da ostane između mira i rata.

Predstavnik SAD Majkl Volc navela je da će Faza II nadograditi postignuto u Fazi I i da su hiljade vojnika spremne za učešće u međunarodnim stabilizacionim snagama.

Istaknuto je da je prelaz Rafa ponovo otvoren i da u Gazu ulazi oko 4.200 kamiona pomoći nedeljno, što premašuje referentne vrednosti UN.

Delegat Ruske Federacije Vasilij Nebenzja opisao je usvajanje mera za oblasti A, B i C Zapadne obale od strane Izraela kao "očigledan pokušaj" da sebi da "kart blanš" da nepovratno promeni status kvo na Zapadnoj obali, uključujući i "učvršćivanje puzeće ekspanzije" i proterivanje lokalnog stanovništva.

Kako je naveo, ako se sprovedu, one će biti direktno kršenje sporazuma iz Osla II iz 1995. godine, uključujući Hebronski protokol iz 1997. i Memorandum o reci Vaj iz 1998. godine, koje je sve potpisao premijer Izraela Benjamin Netanjahu, a ratifikovao Kneset.