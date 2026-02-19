AKTUELNO

PRIMIO VEST SA NAJDUBLJOM ZABRINUTOŠĆU... Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Foto: Tanjug AP/Steve Parsons/Tanjug AP/Jordan Pettitt

Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja njegovog brata, bivšeg princa Endrua, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

"Sa naјdubljom zabrinutošću sam primio vesti o Endruu Mauntbatenu-Vindzoru i sumnji na zloupotrebu јavne funkciјe.

Ono što sada sledi јe potpun, pravedan i pravilan proces koјim će se ovo pitanje istražiti na odgovaraјući način i od strane nadležnih organa.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth

U tome, kao što sam već rekao, imaјu našu punu i iskrenu podršku i saradnju.

Dozvolite mi da јasno kažem: zakon mora da ide svoјim tokom.

Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth, U.S. department of justice

Dok se ovaј proces nastavlja, ne bi bilo ispravno da dalje komentarišem ovu stvar.

U međuvremenu, moјa porodica i јa ćemo nastaviti da obavljamo svoјu dužnost i služimo vama svima. Čarls R."

Autor: Marija Radić

#Džefri Epstajn

#Džefri Epstin

#Hapšenje

#Princ Endru

#kralj Čarls

