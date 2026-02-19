Počinje rat! Tramp sazvao hitan sastanak u Beloj kući: Nisu više u pitanju dani, već sati i minuti

Američka administracija ušla je u krizni režim zbog Irana, a napad bi mogao uslediti „u roku od nekoliko sati“, upozorio je jedan od najbližih saveznika Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je u Beloj kući hitno sazvan sastanak najvišeg nivoa, prenose američki mediji.

Prema izveštaju Aksiosa, aktuelni predsednik SAD Donald Tramp okupio je u sredu svoje najbliže savetnike u Beloj kući kako bi razmotrili dalje korake u vezi sa eskalirajućom nuklearnom krizom sa Iranom. Tokom brifinga predstavljene su opcije nakon nedavnih pregovora sa iranskim diplomatama, održanih ranije ove sedmice u Ženevi.

Najbliže ratu do sada

Izvori upoznati sa razgovorima navode da se američka administracija trenutno nalazi najbliže pokretanju velikog vojnog sukoba sa Iranom u savremenoj istoriji. Kako se ističe, Vašington ozbiljno razmatra scenarije koji uključuju direktnu vojnu akciju.

U prethodnim nedeljama Tramp je naredio najveće gomilanje pešadijskih, pomorskih i vazdušnih snaga u blizini iranskih granica još od invazije na Irak 2003. godine. Ovaj potez tumači se kao snažan pritisak na Teheran uoči mogućeg konačnog sloma pregovora.

Upozorenje saveznika i poziv na evakuaciju

Nakon kriznog sastanka u Vašingtonu, poljski premijer i saveznik u okviru NATO-a Donald Tusk uputio je dramatično upozorenje svojim građanima.

„Molim vas, napustite Iran odmah i ni pod kakvim okolnostima ne putujte u tu zemlju“, rekao je Tusk, upozorivši da bi u roku od nekoliko sati bezbedna evakuacija mogla postati nemoguća.

Ova izjava dodatno je pojačala strahovanja da se Bliski istok nalazi na ivici nove velike eskalacije, u trenutku kada se diplomatski kanali ubrzano zatvaraju, a vojna opcija sve otvorenije razmatra.

Autor: Marija Radić