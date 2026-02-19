Haker ojadio luksuzne hotele za više od 20.000 evra: Ovakva prevara nikad ranije nije viđena!

Španska policija uhapsila je hakera (20), koji je uz pomoć sofisticirane sajber tehnologije rezervisao smeštaj u luksuznim hotelima za samo jedan evrocent za noć.

Ovo je prvi poznati slučaj te vrste koji uključuje manipulaciju sistemom plaćanja za rezervaciju hotela putem interneta, iako niko ne odbacuje mogućnost da se to dešavalo i ranije, samo što nije bilo otkriveno.

Osumnjičeni španski državljanin, navodno, prevario je najmanje jedan luksuzni hotel u Madridu za više od 20.000 evra kroz višestruke boravke, a uhapšen je u sredu dok je boravio u drugom luksuznom hotelu, gde se vrednost smeštaja procenjuje na oko 1.000 evra za noć.

Dvadesetogodišnjak je navodno hakovao veb-stranicu za rezervacije hotela ciljajući njen sistem za validaciju plaćanja, a kroz sajber napad, izmenio je platformu za elektronsko plaćanje tako da su se transakcije na recepciji činile potpuno autorizovanim i završenim, iako je zapravo naplaćen samo minimalan iznos - jedan evrocent.

Sobe koje su obično koštale do 1.000 evra po noćenju osigurane su ovom metodom.

Prvi ovakav slučaj

Rezervacije su u početku izgledale legitimno hotelu i platformi za rezervacije, a prevara je postala očigledna tek nekoliko dana kasnije, kada je procesor plaćanja prebacio stvarno plaćeni iznos (0,01 evra) hotelskoj kompaniji.

Španska policija opisala je napad kao "posebno osmišljen da izmeni sistem validacije plaćanja", napominjući da je to prvi put da su se vlasti susrele s ovom tehnikom.

Istraga je brzo pokrenuta pošto je veb-stranica za onlajn rezervacije ranije u februaru prijavila sumnjivu aktivnost, a policija je pratila osumnjičenog koristeći njegov pravi identitet iz rezervacija i uhapsila ga u roku od četiri dana u luksuznom madridskom hotelu u kojem je odseo.

Oštetio više hotela?

Tokom boravka, muškarac je konzumirao namirnice iz mini bara i ostavljao druge račune neplaćene, što je dodatno povećalo gubitke hotela.

Izveštaji ukazuju na to da je na taj način možda oštetio više hotela, iako su specifični detalji o dodatnim objektima ograničeni.

Muškarac je ranije bio uhapšen i na Kanarskim ostrvima u vezi sa sličnim prestupom.

On će najverovatnije biti optužen za hakovanje, prevaru i potencijalno druga krivična dela povezana sa neplaćenim uslugama.

Autor: Jovana Nerić