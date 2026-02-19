BURNA PROŠLOST, A SAD I HAPŠENJE! Bivši princ Endru bio je omiljeno dete kraljice Elizabete, a onda je pred smrt osramotio: Postao je NAJNEPOPULARNIJI ČLAN KRALJEVSKE PORODICE

Nekada omiljeni sin kraljice Elizabete, postao je najnepopularniji član kraljevske porodice zbog skandala i lošeg ponašanja. Njegova burna prošlost uključuje vojne podvige, brojne afere i odnose sa slavnim ličnostima, ali i arogantan i nepristojan karakter.

Bivši princ Endru, sin pokojne kraljice Elizabete i mlađi brat aktuelnog britanskog monarha kralja Čarlsa spominjao se i ranije u dokumentima u slučaju Džefrija Epstajna, a ima ga i u novoobjavljenim. Sve slavne osobe koje se nalaze u ovim spisima mogu da se brane da su Epstajna poznavale površno. Bivši princ Endru teško.

Kako je bivši princ Endru od omiljenog sina vladarke Ujedinjenog Kraljevstva postao odbačeni član porodice koji nije smeo čak ni da stoji pored nje na javnim događajima. Put njegovog pada bio je dug i na kraju izuzetno bolan.

Dalekih osamdesetih godina lice britanske monarhije bio je mladić koji se po popularnosti takmičio sa princezom Dajanom. Kad bi se pojavio u javnosti devojke su vrištale i čak padale u nesvest, kao nekada za članovima grupe “Bitls”.

Svi su hvalili njegov izgled “filmske zvezde”, njegovu direktnost i samopouzdanje. Povrh svega, on je bio vojni heroj koji je stavio svoj život u rizik za svoju zemlju. Danas je bivši princ Endru bez sumnje najmanje popularan član britanske kraljevske porodice i sin koji je pred smrt osramotio svoju majku. A to je uradio i nakon smrti nakon današnjeg hapšenja.

Njegov čuveni katastrofalni intervju u kojem je branio svoje prijateljstvo sa američkim pedofilom Džefrijem Epstajnom, bez imalo simpatije za njegove žrtve, izazvao je šok, nevericu i ismevanje. Napustili su ga korporativni sponzori. Dobrotvorna društva više ne traže njegovo pokroviteljstvo. Čak mu je i kraljica Elizabeta II, njegova majka i najveća podrška, rekla da će ostati bez svojih 249.000 funti godišnje iz javnog budžeta i sklonila ga iz javnosti.

Izvori bliski kraljevskoj porodici otkrivaju da u poslednjim godinama života "nije mogla da ga gleda očima" i da nije želela da se viđa sa njim bez preke potrebe. A nije tajna da ga je obožavala. Čak se i u seriji "Kruna" navodi kako je princ Filip svojoj supruzi kraljici rekao da je više nego očigledno da joj je Endru omiljeno dete.

Od detinjstva nepodnošljiv

Najdžel Kautorn, koji je istraživao život 60-godišnjeg vojvode od Jorka, pisao je za “Dejli mejl” da se Endru još kao dete razlikovao od ostale braće i sestara. Osoblje palate je još od njegovih početaka imalo pune ruke posla sa njim. Njegova dadilja Mejbel Anderson zvala ga je “džangrizavom bebom” zbog njegove tvrdoglavosti i napada besa. Drugi nadimak mu je bio “mladi đavolak” jer se bavio nestašlucima.

Za razliku od Čarlsa i Ane, koji su rođeni pre nego što je Elizabeta postala kraljica, on je imao sedam dečjih soba u četiri palate, sve poslastice na raspolaganju i daleko više majčine pažnje. I princ Filip je bio oduševljen svojim bučnim, mladim sinom, koji je više ličio na njega od Čarlsa. Endruu su se nestašluci uvek praštali, čak i kad je posuo prašak koji izaziva svrab u majčin krevet ili se popeo na krov Bakingemske palate da okrene antenu kako kraljica ne bi mogla da gleda trke u Sandaun parku. Ipak, nakon tog čina čak je i Elizabeta II priznala da on “nije uvek sunašce”.

Izvori tvrde da je princ Endrju bio Elizabetin omiljeni sin

Jednom je čak uspeo da iznervira i oca. Dok je porodica pratila seriju “Coronation Street”, Endru je uzviknuo:

- Bože, pogledajte sve ove obične ljude.

- Da nije tih ljudi ti sada ne bi sedeo ovde – odgovorio mu je otac.

Endru je u osmoj godini poslat u školu Hederdaun u Askotu, gde je stekao reputaciju siledžije ili – prema Filipu – “prirodnog šefa”. Osoblju škole nije bilo žao kad je otišao. Potom su ga poslali u Gordonston u Škotskoj, ali ni tamo nije zasijao ni akademski ni u sportu. Nije bio ni popularan – drugi učenici su govorili da je “hvalisav” i “arogantan”.

Endru je u 16. godini otišao sa roditeljima u Kanadu na Olimpijadu u Montrealu 1976.

Jedan lokalni list ga je opisao kao “metar i osamdeset seksipila” i Endrua su bombardovali zahtevima za ljubavni sastanak. Godinu dana kasnije kad se vratio u Kanadu na aerodromu su ga vrišteći dočekale mlade devojke.

“Želimo Endija!”, vikale su.

Malo je tinejdžera koji bi izbegli da im to udari u glavu. To je bio trenutak kad je Endru odbacio svoja odela i kravate i preuzeo mačo izgled. Pored Endrua obučenog u džins, sa košuljom raskopčanom ispod vrata i upadljivim kaišem, Čarls je izgledao dosadno i staromodno.

Po povratku u Gordonston Endru je imao niz veza, od kojih nijedna nije potrajala. Devojčice iz njegove škole na koje bi obratio pažnju zvale su sebe “Endijevim haremom”, dok su one koje je ignorisao prozivale: “Koja je danas sledeća na kraljevskoj listi?”.

Izgleda, međutim, da je Endru svoj šarm čuvao samo za dame – kraljevski telohranitelj Ken Varf pamti kad su ga sklonili sa mesta pored prozora u avionu jer je zaklanjao princu pogled.

- Njegovi maniri su prosto užasni – rekao je Varf.

Endru nije bio sjajan primer ni tokom zvaničnih dužnosti. Tokom posete Lokerbiju, nakon što je 11 Britanaca poginulo u padu aviona u decembru 1988, on je ožalošćenima rekao da je katastrofa ispala “mnogo gora” po Amerikance, koji su izgubili 190 ljudi i da je “bilo samo pitanje vremena” kada će avion pasti.

- Volela bih da sam ja otišla – rekla je njegova majka u privatnosti, kako navodi Kautorn.

Nakon škole Endru je odlučio da postane mornarički pilot. Prvog dana na Kraljevskom mornaričkom koledžu u Dartmutu, koji je pohađao i Čarls, on se pojavio sa svojim novim “Fordom Eskortom RS 2000”, uprkos tome što su regrutima bili zabranjeni automobili.

- Igrao je rutinu “ja sam princ” sve vreme i delovao je prilično arogantno – seća se jedan kadet.

Ipak, uložio je napore i na kraju primio nagradu za “najboljeg pilota” od svog oca.

Nedugo nakon 22. rođendana našao se u ratu kao potporučnik. Argentina je u aprilu 1982. izvršila invaziju na Foklandska ostrva, a Endruov brod “Invinsibl” bio je jedan od prvih koji su krenuli u južni Atlantik. Rat se okončao za deset nedelja, a Endru je svoje dužnosti obavljao posvećeno i časno – sa svojim helikopterom odvukao je pažnju projektila od broda i odveo ih dalje gde su eksplodirali. Takođe je priskočio u pomoć oborenom britanskom helikopteru.

Kad se vratio, palata je pogurala Endrua kao heroja. Davao je intervjue i govorio o svojim iskustvima i strahovima tokom napada. Nakon toga je tretiran kao rok zvezda – žene su ponovo uzvikivale njegovo ime, a policija je jedva uspevala da zadrži gomile. Interesovanje za ljubavni život čoveka sada prozvanog “njegov kraljevski srcelomac” je sada poraslo. Ipak, čak su i posvećeni kraljevski posmatrači teško držali kroak sa smenom njegovih devojka, od kojih su većina bile manekenke.

Pre Foklanda, Endru se zabavljao sa 19-godišnjom Mis Velike Britanije Kerolin Sivord, a tu je i Ku Stark, američka starleta koju je upoznao u noćnom klubu Tramp u Londonu. Veza sa Ku – tada poznatom i po erotskom filmu u kojem se pojavila – okončala se 1983. Zabavljao se potom i sa manekenkom Viki Hodž, koja je prodala priču o njihovoj romansi za 40.000 funti.

Palata je bila daleko optimističnija kad je došao red na Saru Ferguson “Fergi”, ćerku polo menadžera princa Čarlsa. Princeza Dajana, koja se dobro slagala sa njom, pomogla je da da dođe do toga. Endru je zaprosio Saru u februaru 1986, a nakon venčanja u Vestminsterskoj opatiji – kojem je prisustvovalo 1.800 zvanica – par se preselio u modernu vilu u Berkširu sa osobljem od 11 članova i ogromnom kadom koju su radnici na izgradnji zvali “HMS Fergi”.

Par je bio toliko strastven da su njihovi prijatelji ponekad bili posramljeni njihovim izlivima pažnje. Princ je zatražio razvod 1992, kad su se pojavile fotografije njegove supruge na odmoru sa plejbojem iz Teksasa, a potom i njene slike u toplesu na jugu Francuske. Ipak, čak i nakon razvoda Sara je nastavila da živi sa Endruom. Princ je međutim nastavio sa aferama – jedan kraljevski posmatrač se priseća da je on od razvoda do 2010. imao 15 devojaka, među kojima francusku golferku Odri Rajmbolt, Britanku Kerolin Stenberi, manekenku i voditeljku Katrinu Skeper, bivšu Mis SAD Džuli Hajek i bivšu manekenku “Plejboja” Deniz Martel. Čak je 2004. zaprosio biznismenku Amandu Steveli, koja ga je odbila u strahu za svoju nezavisnost.

Nakon napuštanja mornarice Endru je 2001. počeo zvanično da predstavlja britanske poslovne interese u inostranstvu. Dotad su njegova interesovanja za žene postala znatno drugačija. U oktobru 2000. je tako viđen sa Epstajnovom madam Gislejn Maksvel na žurki u njujorškom noćnom klubu. Na proslavi Kineske nove godine fotografisan je sa konobaricom u toplesu, a kasnije i okružen toples lepoticama na luksuznoj jahti kod Tajlanda, gde su Epstajn i Maksvelova bili gosti.

Na Tajlandu je obilazio distrikte čuvene po prostitutkama i go-go barove sa polunagim devojkama, što je razbesnelo palatu.

Njegov šarm ga je napustio. Žena koju je upoznao na žurki u Sen Tropeu rekla je da on priča samo o sebi, dok je druga rekla da je neotesan i da se smeje sopstvenim šalama.

Nije bio bolji ni na svom poslu specijalnog predstavnika za britansku trgovinu i investicije. Žalbe su samo pristizale. Iz odeljenja za protokol Forin ofisa žalili su se da se ne drži dogovorenog rasporeda i da je nepristojan. Izvešteno je da je 2010. potrošio 154.000 funti na hotele i hranu, a 465.000 na putovanja.

Ubrzo je stekao drugi nadimak, ovaj put u diplomatskim krugovima – “njegov kraljevski klovn”. Ambasador Ajvor Ričard, koji je bio domaćin Endruove posete Italiji, opisao ga je kao “britkog do ivice nepristojnosti”.

- Problem sa Endruom je što je njegov jezik brži od pameti – rekao je jedan zvaničnik Bakingemske palate 2001.

Njegova karijera plejboja mogla bi se tolerisati, ali njegovi sastanci sa Epstajnovom tada 17-godišnjom žrtvom su potpuno druga kategorija. Endru i dalje poriče da se susreo sa njom, uprkos tome što postoji fotografija na kojoj ju je zagrlio oko struka. On tvrdi da se ne seća da ju je sreo.

"Princ Endru mi je dodirnuo grudi"

Sudski papiri uključuju svedočenje Johane Sjoberg koja opisuje susret sa princom Endruom u Epstajnovoj kući u Njujorku 2001. godine, zajedno sa Epstajnovom saradnicom Gislejn Maksvel i Virdžinijom Đufre, koja podnela tužbu za seksualni napad protiv princa Endrua, sa kojim se kasnije nagodila.

Izjava Sjobergove, koja je ranije bila delimično otkrivena, opisuje susret u kojem ona tvrdi da joj je princ Endru dodirnuo grudi.

Ona se priseća scene u kojoj joj je Maksvelova, koja je kasnije završila u zatvoru zbog trgovine seksom, pokazala lutku koja je ličila na princa Endrua, što je zamišljeno kao „velika šala”.

Pod pritiskom advokata o rasporedu sedenja, ona je rekla: „Bilo da smo na kauču ili stolici, sećam se samo dela oko grudi, ruku na dojci“.

Sjoberg, koja je tada imala 20 godina, bila je na koledžu kada ju je Maksvelova regrutovala, u početku je verovala da je asistent pre nego što je otkrila da je podsticana da isporučuje seksualne masaže za Epstajna, čemu se odupirala.

Verovala je da je Virdžinija Đufre (tada se prezivala Roberts) mlađa i da ima 17 godina, jer nije mogla da uđe sa njima u kazino.

Maksvel je u svom iskazu rekla da je jednom bila na Epstajnovom karipskom ostrvu kada ga je posetio princ Endru.

Najdugovečnijoj britanskoj vladarki Elizabeti Drugoj malo toga je moglo da se zameri, ali činjenica da je godinama, pa možda i decenijama, žmurila na problematično i kriminalno ponašanje svog sina jedna je od stvari koje joj deo javnosti nikada neće oprostiti.

Danas je usledio sunovrat kada je uhapšen.

Autor: Jovana Nerić