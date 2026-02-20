UN upozorava da bi pomoć u hrani u Somaliji mogla da bude obustavljena do aprila

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je da će njegova hitna pomoć u hrani u Somaliji biti obustavljena do aprila ukoliko hitno ne bude obezbeđeno dodatno finansiranje.

Prema navodima WFP-a, oko 4,4 miliona ljudi, odnosno četvrtina stanovništva Somalije, suočava se sa kriznim nivoom nesigurnosti u vezi sa hranom, dok se zemlja bori sa teškom sušom i produbljivanjem krize gladi, preneo je Rojters.

Bez novih sredstava, milioni ljudi bi mogli da ostanu bez osnovne pomoći, ističe WFP.