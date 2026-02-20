AKTUELNO

Svet

UN upozorava da bi pomoć u hrani u Somaliji mogla da bude obustavljena do aprila

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/John Minchillo ||

Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP) upozorio je da će njegova hitna pomoć u hrani u Somaliji biti obustavljena do aprila ukoliko hitno ne bude obezbeđeno dodatno finansiranje.

Prema navodima WFP-a, oko 4,4 miliona ljudi, odnosno četvrtina stanovništva Somalije, suočava se sa kriznim nivoom nesigurnosti u vezi sa hranom, dok se zemlja bori sa teškom sušom i produbljivanjem krize gladi, preneo je Rojters.

Bez novih sredstava, milioni ljudi bi mogli da ostanu bez osnovne pomoći, ističe WFP.

#Hrana

#Somalija

#UN

POVEZANE VESTI

Politika

NA ZAHTEV RUSIJE: Vanredna sednica SB UN o BiH najverovatnije 30. aprila

Svet

Više od 40 miliona ljudi na ivici gladi u zapadnoj i centralnoj Africi!

Politika

VUČIĆ PUTUJE U KOTOR NA SAMIT LIDERA ZAPADNOG BALKANA: Najverovatnije ponovo odlaganje sednice UN o Srebrenici

Društvo

PRVA BEBA U 2026. U BEO ZOO VRTU! Toliko je malena da ne može sama da se hrani, a kad poraste nosiće i do 13 LITARA VODE

Region

U UN se večeras održavaju neformalne konsultacije o rezoluciji o Srebrenici

Društvo

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Javni poziv za mere energetske efikasnosti u domaćinstvima do 29. aprila