Marijana ojadila državu za milion evra, pa lažirala svoju smrt: Ova stvar ju je odala

Marijana Stupina, bivša prva zamenica ministra za stambene i komunalne poslove Astrahanske oblasti, za koju se verovalo da je mrtva više od decenije, pronađena je živa i zdrava! Naime, Stupina je pre 13 godina lažirala sopstvenu smrt kako bi izbegla izdržavanje zatvorske kazne na koju je osuđena zbog korupcije i pronevere 117 miliona rubalja (oko 1,3 miliona evra).

Marijana Stupina je 2012. proglašena krivom za proneveru u posebno velikim razmerama, nezakonito izrađivanje dokumenata za plaćanje i pranje novca. Osuđena je na sedam godina zatvora.

Nakon izricanja presude, Stupina je napustila Astrahansku oblast i neko vreme živela u Republici Tatarstan. Dok je bila na federalnoj poternici, pažljivo je pratila informacije o nestalim ženama na internetu.

Marijanu je posebno privukla vest o otkriću tela neidentifikovane žene u Novosibirskoj oblasti koja je ličila na nju.

"Koristeći ovu okolnost za sprovođenje unapred smišljenog plana, osuđena žena je poslala svog muža u navedeni region, koji je identifikovao pokojnicu kao svoju suprugu, čime je stvorio privid njene smrti i obmanuo organe reda", saopštio je ruski Istražni komitet.

Obmana je otkrivena potpuno slučajno tokom istrage jednog sasvim drugog krivičnog slučaja.

Astrahanski istražitelji, istražujući ubistvo dvojice lokalnih stanovnika koje se dogodilo 2010. godine, došli su do neočekivanog otkrića. Jedna od žrtava je bila direktno umešana u unovčavanje sredstava koje su proneverili službenici Ministarstva za stanovanje i komunalne usluge Astrahanske oblasti. Tokom istrage, službenici za sprovođenje zakona otkrili su nove dokaze koji su ih odveli direktno do Marijane.

Nakon što je uspešno lažirala sopstvenu smrt, Marijana Stupina se vratila u Astrahansku oblast, gde se skrivala od pravde više od 13 godina. Tokom ovog perioda, vodila je izuzetno tajanstven život. Istraga je utvrdila da ona nije imala nikakve veze sa ubistvima.

"Osuđena žena je trenutno poslata u kaznenu koloniju na izdržavanje kazne. Istražni organi razmatraju pravnu procenu radnji vezanih za insceniranu smrt", saopštio je Istražni komitet.

Paralelno sa istragom o okolnostima inscenirane smrti Marijane Stupine, istražitelji nastavljaju rad na glavnom krivičnom slučaju koji se odnosi na ubistvo dve osobe 2010. godine. U okviru ove istrage, oni ispituju moguću umešanost bivšeg ministra za stambeno-komunalne usluge Astrahanske oblasti u zločin.

Autor: Marija Radić