HOROR U BUGARSKOJ! Ribar nestao u Crnom moru sa sinom i još jednim pomoćnikom, brod pronađen - Od trojice muškaraca NEMA NI TRAGA NI GLASA

Drama koja poslednja tri dana potresa bugarsku obalu dobila je tragičan nastavak: specijalni tim Mornarice potvrdio je da je ribarski brod BH 8112, sa kapetanom Hristom Spasovim (58), njegovim 25-godišnjim sinom i još jednim mornarom, pronađen na dnu mora, na oko 40 metara dubine, u oblasti Maslen Nos.

Ronioci su mogli da izvedu samo delimičan pregled zbog jake zamućenosti i podvodnih struja, ali je potvrđeno da je plovilo potonulo. Iz broda je, prema jučerašnjim snimanjima volontera i ribara, curila velika količina dizela, što je i dovelo spasioce do približne lokacije.

Posada nestala bez traga – porodica moli za čudo

Sin kapetana, Hristijan Spasov, za bTV je rekao da su u more izašli da uhvate ajkulu i da i dalje gaji „nadu za čudo“.

"Moj otac je jedan od najiskusnijih kapetana. Za njega nema lošeg vremena. A brat je sa njim radio sedam godina“, rekao je Hristijan. Na brodu je bio i mladi mornar, čiji brat kaže da porodica prolazi kroz agoniju i da se svi nadaju bilo kakvom znaku.

Šta se dogodilo na moru?

Brod je nestao sa radara 18. februara, u jutarnjim satima, severoistočno od rta Korakija, između Sozopola i Primorskog. U tom trenutku vreme je bilo izuzetno nepovoljno: snažan vetar, visoki talasi i opasnost od leda, što je onemogućilo angažovanje vojnih letelica.

Potragu su vodili spasilački čamac Pomorske administracije, brod Granične policije, fregata „Drazki“ iz Mornarice Kasnije je uočena velika mrlja goriva, što je potvrdilo sumnje da je brod potonuo.

"Nisu pronađeni nikakvi ostaci"

Iskusni ribar Georgi Jančev, koji poznaje kapetana Spasova, ispričao je da je brod prijavio nevolju u 8:30, ali kada je patrola stigla na lokaciju – nije bilo ni broda ni delova trupa.

"Tražili smo helikopter ili dronove sa termovizijom. Ako je uspeo da otvori čamac za spasavanje, možda bi ga našli“, kaže Jančev.

Ronioci kažu da je brod potonuo „u komadu“, što objašnjava zašto nije bilo plutajućih ostataka.

Potraga se nastavlja

Gradonačelnik Sozopola Tihomir Janakijev izjavio je: "I kada svi misle da nema nade, dužni smo da se borimo do kraja.“

On podseća da je kapetan Spasov bio poštovana figura u Sozopolu – nasmejan, energičan i uvek spreman da pomogne. Mornarica i dalje pretražuje područje, a sutra će biti obavljen novi profesionalni zaron i potpuniji pregled potonulog broda. Svi prikupljeni podaci biće predati nadležnim organima.

